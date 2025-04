Rischio idraulico e idrogeologico in aumento: criticità in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Attenzione anche in numerose altre regioni, da Nord a Sud

Piogge intense e forti temporali continuano a colpire gran parte del Paese. Per oggi, mercoledì 23 aprile, la Protezione civile ha diramato un’allerta arancione in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, mentre è allerta gialla in altre nove regioni italiane. Il maltempo interessa soprattutto le aree pianeggianti e costiere esposte al rischio idraulico e idrogeologico.

Le zone in allerta arancione

In Emilia Romagna, l’allerta arancione riguarda la costa e la pianura ferrarese; in Lombardia la bassa pianura orientale; in Veneto i bacini del Po, del Fissero-Tartaro-Canalbianco e del basso Adige. Queste aree sono particolarmente vulnerabili a possibili esondazioni e criticità idrauliche.

Rischio idraulico e idrogeologico diffuso

L’allerta gialla è stata diramata in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria, con attenzione anche per numerose sottozone specifiche. In particolare, si segnalano condizioni di criticità ordinaria per rischio idraulico in zone della Calabria, Emilia Romagna e Lombardia. Contestualmente, molte di queste regioni sono sotto osservazione anche per rischio idrogeologico, con particolare attenzione ad aree montane, collinari e fluviali.

Le raccomandazioni a Milano

A Milano, il Centro operativo comunale della Protezione civile ha invitato i cittadini a evitare le aree a rischio esondazione dei fiumi e i sottopassi. Si raccomanda inoltre di non sostare nei pressi di alberi, impalcature, dehors e tende, oltre a mettere in sicurezza oggetti sui balconi che potrebbero essere trascinati dal vento o dalla pioggia. Particolare cautela è richiesta durante eventi all’aperto.

L’evoluzione della situazione meteorologica sarà monitorata costantemente. La Protezione civile invita la popolazione a seguire gli aggiornamenti ufficiali e a comportarsi con prudenza nelle zone colpite dal maltempo.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)