M5S presenta mozione di sfiducia contro il ministro Santanchè

Dopo il rinvio a giudizio nel caso Visibilia, i 5 Stelle attaccano: “Inopportuno continuare a difenderla”

Il Movimento 5 Stelle torna a chiedere le dimissioni del ministro del Turismo Daniela Santanchè, rinviata a giudizio per falso in bilancio nel caso Visibilia. I capigruppo M5S di Camera e Senato, Francesco Silvestri e Stefano Patuanelli, hanno annunciato in una nota di aver depositato una mozione di sfiducia individuale sia alla Camera sia al Senato.

“Il rinvio a giudizio evidenzia per l’ennesima volta l’inopportunità politica e la gravità della sua condotta. Il Parlamento ha il dovere di non chiudere gli occhi davanti a comportamenti di questo tipo”, affermano i due esponenti pentastellati, accusando Giorgia Meloni di aver già leso la reputazione del Paese salvando il ministro.

Anche il leader del Movimento, Giuseppe Conte, si è espresso sui social con toni duri: “Abbiamo presentato una nuova mozione di sfiducia contro la ministra Santanchè. Metteremo di nuovo il Governo con le spalle al muro davanti al Parlamento e agli italiani. Se pensano di far finta di nulla si sbagliano di grosso”.

Conte ha poi attaccato Meloni, accusandola di incoerenza: “Meloni che urlava allo scandalo e chiedeva dimissioni per tutti ora perde la voce di fronte ai suoi amichetti di partito. Non possiamo permettere che il Turismo italiano sia promosso da un ministro rinviata a giudizio per falso in bilancio e sotto inchiesta per truffa sui fondi Covid”.

