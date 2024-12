Influenza: arriva il picco, Bassetti “Evitate di affollare Pronto soccorso per febbre alta”

🔊 Ascolta articolo -

Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive al San Martino di Genova, prevede un aumento dei casi influenzali con ospedali sotto pressione

Il picco dell’influenza stagionale è atteso per metà gennaio. A tracciare il quadro è Matteo Bassetti, direttore delle Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, che ha sottolineato come la situazione si stia aggravando, pur non avendo ancora raggiunto il culmine. “È normale che l’influenza sia esplosa in questo periodo: durante le festività la gente resta a casa per cenoni e pranzi, i bambini hanno smesso di andare a scuola e hanno portato il virus in famiglia, diffondendolo tra parenti e anziani”.

Negli ospedali, la pressione è già forte a causa di un aumento delle richieste di assistenza, con meno personale disponibile durante le ferie natalizie e un’alta percentuale di pazienti anziani che necessitano di cure continue. “Gli ospedali sono in difficoltà, e il peggio arriverà probabilmente nella prima settimana dell’anno”, prevede Bassetti.

L’esperto ha inoltre invitato i cittadini a non affollare inutilmente i pronto soccorso a causa della febbre alta, caratteristica dell’influenza. “Questa è una forma influenzale lunga, con febbre che può durare fino a cinque giorni, ma è il decorso normale. Prendete antipiretici e restate a casa, evitando antibiotici e corse al pronto soccorso per non rischiare di sovraccaricare il sistema sanitario”, conclude Bassetti.

(con fonte AdnKronos)