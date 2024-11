Veneto, caso di malaria autoctona: attivate misure di sorveglianza sanitaria

By

Un caso di malaria autoctona è stato diagnosticato a Verona, colpita una persona senza recenti viaggi in aree endemiche. Scattate le indagini epidemiologiche e le operazioni di controllo sul territorio

L’Azienda ospedaliera di Verona ha diagnosticato un caso di malaria autoctona in una persona che non ha effettuato viaggi recenti in paesi dove la malaria è endemica. La Direzione Prevenzione della Regione Veneto ha immediatamente avviato, insieme all’Ulss 9 e all’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, un protocollo di sorveglianza. Sono state attivate misure di indagine epidemiologica, cattura e analisi dei vettori locali, oltre a controlli e disinfestazioni preventive nelle aree potenzialmente coinvolte.

