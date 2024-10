Maltempo in Emilia-Romagna: tracima torrente Quaderna, allerta per temporali

🔊 Ascolta articolo -

Piogge incessanti colpiscono Bologna e l’area metropolitana, con nuove esondazioni e famiglie evacuate. Allerta arancione estesa a Modena, Ferrara e Romagna, mentre si teme un peggioramento anche in Toscana e Liguria

Ancora una giornata di forti piogge in Emilia-Romagna, con il torrente Quaderna che ha tracimato nel comune di Medicina, dove erano in corso lavori di ripristino dopo un precedente cedimento dell’argine. La zona circostante, compreso il comune di Budrio, è stata evacuata già domenica, e le autorità stanno monitorando la situazione per prevenire ulteriori danni. Anche il livello del fiume Savena, nei pressi di Bologna, ha raggiunto la soglia di allerta rossa.

La regione è nuovamente sotto l’allerta arancione per temporali in diversi comuni delle province di Modena, Ferrara e alcune aree del bolognese e ravennate. Si temono forti temporali soprattutto a Bologna, Modena, Ferrara e nelle zone della Romagna, mentre nelle province di Parma, Reggio Emilia e Piacenza si registrano solo piogge deboli. La Protezione civile ha inoltre emesso un’allerta gialla per l’intero territorio dell’Emilia-Romagna non compreso nell’area arancione.

Nel frattempo, i lavori di ripristino e messa in sicurezza continuano nelle aree già colpite dalle esondazioni nei giorni scorsi. A Cadelbosco Sopra, nella bassa reggiana, operai e volontari sono impegnati nella riparazione dell’argine del torrente Crostolo, mentre a Sorbolo, in provincia di Parma, si lavora per proteggere il ponte sul canale Fumolenta in vista di un possibile peggioramento meteorologico.

La situazione è critica anche in Liguria, dove Arpal ha emesso un’allerta gialla per temporali nella zona di Levante, con la previsione che diventi arancione domani, venerdì 25 ottobre, dalle 8 alle 21. Anche la Toscana si prepara a un nuovo peggioramento delle condizioni meteo: la Protezione civile regionale ha confermato il codice arancione fino alla mezzanotte di domani per le zone occidentali, compreso il Valdarno inferiore e le aree di Serchio e Bisenzio.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)