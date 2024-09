Ciclone Boris, maltempo e allerta rossa: Emilia Romagna e Marche sotto pressione

🔊 Ascolta articolo -

Piogge abbondanti, nubifragi e allerta idrogeologica colpiscono gran parte del Centro-Sud Italia con scuole chiuse e smart working consigliato a Bologna. Preoccupazione per i fiumi

Il ciclone Boris continua a imperversare sull’Italia, portando piogge torrenziali e freddo. Giovedì 19 settembre, le aree più colpite sono l’Emilia Romagna, con allerta rossa per il rischio idrogeologico, e le Marche. In queste regioni, le previsioni parlano di accumuli di pioggia tra 80 e 90 millimetri, con picchi che superano i 150 litri per metro quadrato in 48 ore.

In Emilia Romagna, specialmente in Romagna, l’allerta riguarda anche il livello dei fiumi, con rischio di esondazioni. Alcune scuole a Bologna sono state chiuse per precauzione, mentre il Comune invita all’uso dello smart working. L’allerta arancione è estesa anche a Marche, Puglia e Toscana.

La Toscana, in particolare nelle zone del Mugello, Casentino e Valtiberina, è interessata da un’allerta arancione per rischio idrogeologico. La pioggia sarà più intensa nelle prime ore della giornata, con un miglioramento previsto nel pomeriggio.

La situazione critica si estende a gran parte del Centro-Sud Italia, con allerta gialla in regioni come Abruzzo, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. In Campania e Sicilia, la Protezione Civile ha prorogato l’allerta temporali fino al 20 settembre, con rischi di allagamenti, frane e ruscellamenti.

(con fonte AdnKronos)