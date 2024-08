🔊 Ascolta articolo -

Le previsioni indicano un ulteriore aumento delle temperature nell’ultima settimana di agosto, con picchi fino a 39/40°C in Sardegna. Attesa una “burrasca di fine estate” per i primi giorni di settembre

Il caldo continua a dominare la scena meteorologica in Italia, con un’ondata di afa che interessa tutto il Paese, da Milano a Palermo. L’ultima settimana di agosto si preannuncia rovente, con temperature in ulteriore aumento. Oggi, Roma, Latina e Bari sono sotto il bollino rosso, ma il bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore prevede che domani, giovedì 28 agosto, le città in allerta rossa raddoppieranno: si aggiungeranno infatti Firenze, Frosinone e Trieste, attualmente in allerta arancione insieme a Perugia.

Nella maggior parte degli altri capoluoghi, l’allerta resta tra il livello 0 e 1, con un clima relativamente più respirabile.

Secondo il meteorologo Andrea Giuliacci di ‘Meteo.it‘, oggi potrebbero verificarsi temporali improvvisi, soprattutto nel pomeriggio, nelle zone interne del Centro e del Sud Italia, con la possibilità di fenomeni intensi come grandine e nubifragi. Tuttavia, da giovedì, l’alta pressione si consoliderà, portando giornate più soleggiate, pochi temporali e un ulteriore aumento delle temperature. Il weekend sarà caratterizzato da sole e caldo intenso, con massime che supereranno i 30 gradi e picchi di 36-37 gradi, temperature insolitamente alte per la fine di agosto.

Mattia Gussoni de ‘iLMeteo.it‘ prevede che l’anticiclone africano continuerà a influenzare il clima anche nel weekend, con temperature particolarmente elevate in Emilia Romagna, al Centro-Sud e sulle isole maggiori, dove si potrebbero raggiungere i 39-40°C in Sardegna. Tuttavia, una svolta è attesa per la prossima settimana, con l’arrivo della “burrasca di fine estate” che potrebbe attenuare il caldo a partire dal 3-5 settembre.

(con fonte AdnKronos)