Gaza: Hamas inamovibile, richiede ritiro totale Israele e accordo pace lontanissimo

Vertice Internazionale a Roma, vittime civili in aumento e critiche alla politica di evacuazione israeliana

Il leader di Hamas, Yahya Sinwar, sembra poco preoccupato delle conseguenze del conflitto sui civili palestinesi. Hamas continua a fare pressioni sulle sue richieste, inclusa la condizione di ritirare completamente le Forze di Difesa Israeliane (IDF) dalla Striscia di Gaza in cambio della liberazione degli ostaggi. Secondo il quotidiano Al-Mayadeen, vicino a Hezbollah, che cita una fonte anonima, la questione sarà discussa in dettaglio durante il vertice a Roma previsto per domenica. I partecipanti includeranno il direttore della CIA Bill Burns, il capo del Mossad Dedi Barnea, il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdel Rahman al-Thani e il capo dell’intelligence egiziana Abbas Kamal.

Hamas ha espresso la necessità che il ritiro israeliano comprenda specifici corridoi strategici, come Netzarim e Filadelfia. Inoltre, insiste che qualsiasi nuovo accordo per il rilascio degli ostaggi debba includere un cessate il fuoco permanente. Al-Mayadeen riporta anche che Hamas non è contrario a gestire temporaneamente l’amministrazione della Striscia con un consenso nazionale, se non si raggiunge un accordo sulla governance di Gaza e Cisgiordania.

Il ministero della Sanità di Gaza ha denunciato che un attacco israeliano contro una scuola a Deir al-Balá, usata come rifugio per sfollati, ha causato almeno 30 morti e un centinaio di feriti. L’agenzia palestinese Wafa conferma che sono stati colpiti anche un centro medico e un luogo di preghiera. Israele ha confermato solo gli attacchi nel sud di Gaza, a Rafah e Khan Yunis, e nel quartiere Zeitun a Gaza City.

L’ospedale dei Martiri di Al Aqsa ha confermato l’arrivo di numerosi morti e feriti in seguito all’attacco israeliano, con il numero di vittime che potrebbe ulteriormente aumentare. Il ministero della Sanità di Gaza riporta che dal 7 ottobre sono stati uccisi 39.258 palestinesi e feriti 90.589. Solo nelle ultime 24 ore, 41 palestinesi sono stati uccisi e 103 feriti.

Israele ha ordinato una nuova evacuazione dei residenti nel sud di Khan Younis, dichiarando che agirà con forza contro Hamas. L’esercito ha comunicato l’evacuazione tramite vari mezzi, inclusi SMS e telefonate. Questo ordine si aggiunge all’evacuazione delle aree orientali della città, che ha forzato circa 180.000 palestinesi a fuggire. Le agenzie ONU hanno criticato aspramente questa politica di sfollamento e gli attacchi su zone precedentemente dichiarate “sicure”.

In Yemen, raid aerei congiunti di Usa e Regno Unito hanno colpito l’aeroporto di Hodeidah, secondo Al Masirah, canale controllato dagli Houthi. Le forze armate statunitensi e britanniche hanno lanciato attacchi contro gli Houthi in risposta agli attacchi ribelli nel Mar Rosso.

Infine, una nave militare israeliana ha intercettato un drone proveniente dal Libano nelle acque israeliane, riporta il Jerusalem Post.

