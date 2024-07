Toti non si ricandiderà: annuncio fatto dal suo avvocato

🔊 Ascolta articolo -

Accusato di corruzione e ai domiciliari, il presidente della Regione Liguria esclude la sua partecipazione alle prossime elezioni regionali

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, accusato di corruzione e attualmente ai domiciliari, ha annunciato attraverso il suo avvocato Stefano Savi di non ricandidarsi alle prossime elezioni regionali.

Savi ha spiegato in una nota che la richiesta di revoca degli arresti domiciliari è stata presentata al Tribunale del Riesame, sottolineando che le elezioni regionali previste per il prossimo anno non rappresentano un rischio o una possibilità concreta di partecipazione per il Presidente Toti.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)