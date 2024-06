Primi test IT Wallet sull’App IO, documenti digitali a portata di smartphone

🔊 Ascolta articolo -

Da luglio, si partirà con un campione della popolazione, i documenti personali saranno digitalizzati e disponibili direttamente sullo smartphone con l’IT Wallet

I documenti personali? Sull’app IO. Da luglio, l’innovazione arriva con l’IT Wallet, un nuovo sistema di portafoglio digitale che consentirà di conservare documenti digitali come la tessera sanitaria, la carta europea della disabilità e la patente direttamente sull’app IO, tutto a portata di smartphone.

Gli utenti dell’app integrata dei servizi della pubblica amministrazione riceveranno un avviso che li informerà dell’attivazione del portafoglio digitale per i documenti principali. In questa fase iniziale e sperimentale, il progetto partirà con un campione rappresentativo della popolazione per età, Regione di provenienza e professione.

L’introduzione del portafoglio digitale in Italia è a cura del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, insieme all’Agid (Agenzia per l’Italia Digitale). Per realizzare il progetto sono stati stanziati fondi PNRR, destinati alla digitalizzazione.

La strada della digitalizzazione dei documenti essenziali per i cittadini, centrale per una Pubblica Amministrazione che vuole essere al passo con i tempi, è tracciata. Da settembre-ottobre 2024 si passerà alla seconda fase di test, rendendo l’IT Wallet accessibile a un numero sempre più ampio di persone. Queste potranno richiedere gratuitamente patente, tessera sanitaria e carta europea della disabilità sull’app IO, certificati con firma elettronica. Tuttavia, per la carta d’identità in formato digitale sarà necessario aspettare qualche mese in più.

Gli obiettivi del governo puntano a inizio 2025 per avere il portafoglio digitale nelle tasche degli italiani, ma sullo smartphone. Questo sistema rappresenta il primo passo verso l’European Digital Identity (EUDI) Wallet, che la Commissione UE intende rendere progressivamente disponibile nei Paesi dell’Unione a partire dal 2026.

(con fonte AdnKronos)