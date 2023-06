La Russa propone manifestazione di soli uomini contro i femminicidi

🔊 Ascolta l'articolo

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha proposto l’organizzazione di una manifestazione di soli uomini per combattere i femminicidi in Italia, affermando che gli uomini devono prendere coscienza e dare un segnale di impegno. La proposta è stata lanciata durante una trasmissione televisiva su La7 ed è stata accolta positivamente da diverse forze politiche, tra cui Lega, M5S, PD, +Europa, Verdi e Sinistra.

Laura Ravetto, deputata e responsabile del Dipartimento pari opportunità della Lega, ha sostenuto l’idea, sottolineando che questa battaglia si combatte insieme agli uomini, non contro di loro. Anche Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, si è mostrato favorevole alla proposta, dichiarando la sua disponibilità a partecipare alla manifestazione.

Alessandra Maiorino, vicepresidente del gruppo M5S al Senato, ha condiviso lo spirito della proposta, affermando che la violenza sulle donne è un problema degli uomini e che tutti gli uomini devono mettersi in discussione, non solo quelli violenti. Ha anche suggerito l’introduzione dell’educazione emotiva e sessuale nelle scuole come investimento per un futuro senza violenza sulle donne.

Emma Bonino, figura storica del femminismo, ha accolto positivamente l’idea di coinvolgere gli uomini nella lotta contro i femminicidi e ha sottolineato l’importanza che i padri parlino con i figli e scendano insieme in piazza come segnale significativo.

Laura Boldrini del PD ha apprezzato l’iniziativa, ma ha evidenziato alcune critiche nei confronti di La Russa. Ha richiamato la sua incoerenza riguardo al suo atteggiamento nei confronti del ddl Zan, che mirava a contrastare la misoginia e l’omotransfobia. Boldrini ha sottolineato che educare i ragazzi non significa utilizzare la violenza, ma piuttosto promuovere il rispetto nelle relazioni.

Valeria Valente, senatrice del PD, già presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, ha affermato che una manifestazione di soli uomini, se finalizzata a una piena assunzione di responsabilità e consapevolezza maschile, può inviare un segnale positivo. Ha sottolineato che la violenza maschile sulle donne è un problema culturale e che l’educazione avviene attraverso il dialogo, il confronto e l’esempio del rispetto e dell’autonomia.

Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, ha replicato alla proposta affermando che è necessario che La Russa metta in atto concretamente la manifestazione di uomini contro la violenza sulle donne.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)

telefoni ricondizionati