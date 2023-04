Spazio, Juice dell’Esa in volo per esplorare Giove e le sue lune ghiacciate

L’Esa ha lanciato con successo la missione Juice per esplorare Giove e le sue lune ghiacciate, Ganimede, Callisto ed Europa. Il lancio è avvenuto dallo spazioporto europeo di Kourou, in Guyana francese, con un Ariane 5 di Arianespace alle 14,14 ora italiana. L’Agenzia Spaziale Europea ha aspettato il corretto dispiegamento dei grandi pannelli solari per sancire il successo del lancio e l’inizio del lungo viaggio di Juice verso Giove. Il satellite, una volta aperti i pannelli solari made in Italy, inizierà il viaggio di circa 8 anni per percorrere i 750 milioni di chilometri che separano la Terra da Giove.

La missione Juice è guidata dall’Agenzia Spaziale Europea e mira a fornire informazioni sulle possibili forme di vita presenti nelle lune di Giove che verranno esplorate, poiché presentano distese di oceani ghiacciati e l’acqua è l’elemento principale per la vita. Tutte e tre queste lune presentano discrete quantità di acqua liquida sotto la superficie e sono candidate ideali per la ricerca di vita extraterrestre. La sonda arriverà nel sistema di Giove nel 2031 dopo aver sfruttato quattro volte l’assistenza gravitazionale della Terra e di Venere. Dopo una serie di fly-by di Europa e Callisto, entrerà in orbita nel 2034 attorno a Ganimede per un ulteriore studio che verrà completato nel 2035.

Juice ha intrapreso il lungo viaggio verso Giove e arriverà nel luglio 2031 con l’aiuto dello slancio e della direzione acquisiti da quattro sorvoli assistiti dalla gravità del sistema Terra-Luna, Venere e, due volte, la Terra. Il volo VA 260 è l’ultimo volo Ariane 5 a portare una missione dell’Esa nello spazio. La sonda ha una massa di circa 5 tonnellate e utilizza pannelli solari per produrre energia. La strumentazione scientifica, tra cui radar, magnetometro, spettrometri e macchine fotografiche, pesano circa 100 chilogrammi.

