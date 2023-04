Sudan, Italia impronta piano per evacuare 200 italiani

Il Ministero della Difesa ha predisposto un piano per l’evacuazione di circa 200 italiani presenti in Sudan, dove si stanno verificando violenti scontri tra l’esercito regolare e i paramilitari delle Forze di sostegno rapido (Rsf) da una settimana. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Adnkronos, i connazionali verranno trasferiti via terra a Gibuti, poiché la maggior parte degli aeroporti nella zona sono impraticabili, dove sono già pronti gli aerei militari per le operazioni di evacuazione.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)