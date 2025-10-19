Bomba day Verona: chiuse autostrada e tangenziale per il disinnesco ordigno

A Verona nella giornata di oggi domenica 19 ottobre, evacuazioni e blocchi per la rimozione di un ordigno bellico

Oggi, domenica 19 ottobre, scatta il bomba day Verona. La città è interessata da un’ampia operazione di sicurezza per il disinnesco di un ordigno bellico della Seconda Guerra mondiale rinvenuto in via Apollo, nella zona sud del capoluogo veneto.

Per consentire le operazioni di bonifica, il Comune ha disposto la chiusura dell’autostrada A4 Brescia-Padova e della tangenziale Sud per almeno quattro ore. Tutti i residenti della zona rossa dovranno lasciare le abitazioni entro le 7.30, come previsto dal piano di evacuazione.

Bomba day Verona: zona rossa e viabilità bloccata

L’area interdetta copre un raggio di 755 metri dal punto del ritrovamento. Nella zona rossa, dove è vietato anche il transito pedonale, rientrano Piazza Gianfranco Sforni, Piazzale Europa, Strada Ca’ Brusà, Via Fermi, Via Giove, Via Mercurio, Viale Delle Nazioni e altre vie limitrofe. La Polizia locale, con oltre 40 agenti e 40 volontari della Protezione Civile, garantirà assistenza e presidio dei punti di accesso.

Centro di accoglienza e operazioni militari

È stato allestito un Centro di accoglienza per la popolazione nella Sala San Giacomo, vicino all’ospedale di Borgo Roma, raggiungibile anche con bus navetta messi a disposizione da ATV. Le operazioni di disinnesco saranno eseguite dall’8° Reggimento Guastatori della Folgore di Legnago, sotto il coordinamento della Prefettura di Verona e del prefetto Martino.

Grazie alla struttura di contenimento predisposta dal Genio militare, la zona di rischio è stata ridotta a 755 metri. Durante la bonifica saranno interrotte temporaneamente la circolazione stradale e quella aerea, ma non il traffico ferroviario. È prevista anche la sospensione momentanea della fornitura di gas.

Trasporto e brillamento dell’ordigno

Una volta messa in sicurezza l’area, l’ordigno sarà trasportato in una cava nel territorio di Sommacampagna, dove verrà fatto brillare nelle prime ore di lunedì 20 ottobre, per minimizzare l’impatto sul traffico aereo. Dalle 7 di oggi resterà attivo in Prefettura il Centro di Coordinamento Soccorsi fino al termine delle operazioni.

