Alfredo Cospito ricoverato nuovamente in ospedale

Alfredo Cospito, noto anarchico italiano, sta facendo lo sciopero della fame dallo scorso 20 ottobre per protestare contro il regime del 41 bis, il regime carcerario più duro d’Italia riservato a detenuti ritenuti particolarmente pericolosi. Cospito è stato nuovamente trasferito, su indicazioni dei medici, dal carcere milanese di Opera al reparto protetto dell’ospedale San Paolo di Milano.

L’anarchico ha deciso di sospendere l’assunzione di integratori, come già fatto in passato, e ha deciso di continuare la sua protesta. Questo nuovo trasferimento in ospedale avviene dopo che Cospito era già stato trasferito nella stessa struttura il 11 febbraio. La sua condizione di salute è molto preoccupante e il personale medico lo sta tenendo sotto stretta osservazione.

L’azione di protesta di Cospito è stata criticata da alcuni, ma ha anche ricevuto il sostegno di molti altri che vedono nel regime del 41 bis una violazione dei diritti umani fondamentali. Il regime carcerario, introdotto in via temporanea con la legge Gozzini nel 1986 è stato esteso con la strage di Capaci del 1992 e prevede misure di isolamento totale per i detenuti ritenuti particolarmente pericolosi, che vengono tenuti in cella per 22 ore al giorno.

