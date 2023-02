Meteo: come cambierà il tempo? Dal freddo a sprazzi di primavera

🔊 Ascolta l'articolo

La tempesta che ha colpito alcune zone della Sicilia ha portato venti molto forti, con punte di 94 km/h a Catania e 98 km/h nella provincia di Siracusa. Negli ultimi giorni, la Pianura Padana ha registrato temperature rigide di -12°C, mentre la neve ha imbiancato Rimini e altre zone del nord.

Tuttavia, ci attende un cambiamento significativo grazie all’espansione dell’Anticiclone di San Valentino che raggiungerà anche la Germania. Si prevedono almeno 10 giorni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato.

Nel dettaglio, la mattina sarà ancora fresca almeno fino a lunedì, con possibili gelate locali anche in pianura. Di giorno, le temperature raggiungeranno punte di 15-16°C, come a fine marzo, ma in alcune zone potremmo raggiungere addirittura 20°C come ad inizio aprile, anche nei fondovalle alpini. Al sud, ci saranno alcuni refoli di aria fresca instabile che potrebbero causare deboli e isolati rovesci tra Calabria e Sicilia tra domenica pomeriggio e lunedì sera, con la quota neve ben più alta rispetto agli ultimi giorni, oltre i 1100 metri.

NEL DETTAGLIO

Sabato 11. Al Nord: sole e freddo durante la notte. Al Centro: prevalenza di sole, ma freddo fino al mattino. Al Sud: tempo in deciso miglioramento.

Domenica 12. Al Nord: sole e più caldo di giorno. Al Centro: sole e più caldo di giorno. Al Sud: bel tempo disturbato da veloci passaggi nuvolosi; in serata piovaschi dalla Puglia verso la Sicilia.

Lunedì 13. Al Nord: sole; residue isolate gelate notturne. Al Centro: prevalenza di sole. Al Sud: qualche momento di instabilità tra Calabria e Sicilia, possibili brevi rovesci, nevosi oltre i 1100 metri.

Tendenza: Anticiclone con sole prevalente, salvo locali momenti di instabilità al Sud fino a martedì mattina.