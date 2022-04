Ucraina, missili su Kiev mentre è in visita Guterres. Bombe anche su Odessa

Due missili hanno colpito Kiev nel quartiere centrale di Schevchenkyvsky come ha confermato il sindaco della capitale ucraina Vitaly Klitschko. Tre missili avrebbero colpito anche Odessa, secondo i fonti giornalistiche locali.

LA VISITA DI GUTERRES – L’attacco a Kiev nel giorno in cui il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha incontrato nella capitale il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba. “Attacchi missilistici nel centro di Kiev durante la visita ufficiale di Antonio Guterres” twitta il consigliere del presidente ucraino Mikhailo Podolyak. Secondo il Kiev Independent le esplosioni potrebbero essere state causate da un missile russo che ha colpito obiettivi nella capitale e dalla difesa antiaerea ucraina che lo ha intercettato. “Il giorno prima era seduto a un lungo tavolo al Cremlino, e oggi le esplosioni sono sopra la sua testa. Cartolina da Mosca? Ricordiamo perché la Russia occupa ancora un seggio nel Consiglio di sicurezza dell’Onu?”.

MARIUPOL – Gli Stati Uniti hanno indicazioni che alcune forze russe stanno lasciando Mariupol e muovendo verso nord-ovest, anche se continuano gli scontri per il controllo della città sul Mar d’Azov. Lo ha detto una fonte della difesa americana. Con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ci sono state “discussioni intense”, ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres in una conferenza stampa a Kiev, per rendere possibile l’evacuazione da Mariupol.