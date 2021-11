Zoppas, -30% di CO2 entro il 2025 e carbon neutrality nel 2050

Diventare carbon neutral, azzerando completamente le emissioni di CO2 entro il 2050 e riducendole in modo estremamente significativo (-30%) già entro il 2025. E’ la sfida di Zoppas Industries, gruppo industriale italiano con presenza Europa, Americhe, Cina, con un fatturato aggregato di oltre 800 milioni di euro e 9.100 risorse complessivamente impiegate. Obiettivi di sviluppo sostenibile che caratterizzeranno azioni e investimenti dei prossimi anni, sia del Gruppo stesso che delle aziende che comprende: Irca Spa e Sipa Spa.

L’obiettivo, fa sapere il Gruppo, verrà raggiunto grazie a un processo ampio e articolato, iniziato da un’analisi della Carbon Footprint (“impronta di carbonio”, l’indicatore utilizzato per misurare la quantità di CO2 emessa) proseguito con la valutazione EcoVadis e l’adesione al Carbon Disclosure Project. A essere prima ridotte e poi azzerate saranno le emissioni derivanti da fonti di proprietà o controllate direttamente (cosiddette “Scope 1”) e le emissioni connesse con l’energia acquistata (“Scope 2”).

Non solo. Il Gruppo ha già avviato progetti con partner e fornitori affinché condividano e applichino gli stessi principi di sostenibilità così da intervenire in modo deciso anche sulle emissioni connesse all’attività dell’azienda (“Scope 3”).

Nel suo ruolo di fornitore di aziende in svariati settori (automotive, elettrodomestici, aerospaziale, trasporti navali e ferroviari, solo per citarne alcuni), il Gruppo si è posto anche l’obiettivo di favorire e supportare le scelte di sostenibilità dei propri clienti e degli utilizzatori finali dei loro prodotti. Le aree Ricerca e Sviluppo e Sviluppo Nuovi Prodotti hanno intrapreso, infatti, un’attività di innovazione andando sempre più verso prodotti e soluzioni che permettono minori sprechi e maggiore riciclo e riuso

Zoppas Industries si propone di aiutare le persone a consumare meno e meglio, introducendo nuove soluzioni non inquinanti finalizzate al risparmio di energia e acqua che garantiscono, ad esempio nell’auto elettrica, il bilanciamento termico della batteria e del comfort dell’abitacolo, per non compromettere la distanza di guida. Sipa è impegnata nell’economia circolare progettando e realizzando macchinari per la produzione di contenitori che utilizzano materiale riciclato al 100%.

“Il mondo sta vivendo una vera e propria rivoluzione sostenibile, e noi vogliamo esserne protagonisti. La sostenibilità è un imperativo categorico morale per chi fa impresa oggi – dichiara Gianfranco Zoppas, presidente di Zoppas Industries – Abbiamo coinvolto tutte le nostre risorse, che ringrazio sinceramente, in un ambizioso progetto globale negli oltre 50 Paesi in cui siamo presenti. Azzerare le emissioni di CO2 è un obiettivo indicato chiaramente dall’Unione Europea, che punta ad essere carbon neutral entro il 2050, e noi siamo fermamente determinati a raggiungerlo. Sostenibilità, per noi, significa impegno ambientale, sociale, creativo, di responsabilità ed etica. Il futuro è già iniziato”.