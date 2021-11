“InterAzioni”, a FestivalFuturo 2021 la forza delle connessioni

Torna a novembre

FestivalFuturo



, l’appuntamento di



Altroconsumo

volto a indagare sui cambiamenti in atto nella nostra società attraverso momenti di discussione e confronto con esperti, professionisti e rappresentanti di diversi settori. Fil rouge di quest’anno, come recita anche il titolo dell’evento, saranno le InterAzioni – Ripartiamo, con la forza delle connessioni fra i diversi soggetti della società.

Gli appuntamenti dell’edizione 2021 si svolgeranno fra il 3 e il 4 novembre e saranno accessibili online. I focus dei tavoli saranno molteplici e andranno a toccare temi quali la sicurezza e la privacy, la sostenibilità della filiera agroalimentare, la mobilità green, l’inclusione sociale e le competenze digitali, il fintech e l’educazione finanziaria, la salute e il benessere. Il fine di Altroconsumo è offrire occasioni di confronto e approfondimento che mettano i consumatori al centro del dialogo con istituzioni e imprese per far sì che vengano messi in campo strumenti e iniziative per aiutare le persone ad affrontare decisioni di vita quotidiana in maniera più consapevole e responsabile.

Al FestivalFuturo parteciperanno, come di consueto, numerosi partner che condivideranno le loro esperienze e il loro punto di vista, tra cui Google, Generali Welion, Barilla, Procter&Gamble, Banca Ifigest/Fundstore, Eurospin, Wekiwi, Professione Finanza, 3Bee.

Prenderanno parte agli appuntamenti esperti e rappresentanti delle istituzioni, tra cui ministero della Giustizia, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Banca d’Italia e Consob. L’evento è realizzato con il contributo di Regione Lombardia e patrocinio del Comune di Milano. Il Media partner sarà Adnkronos.

“FestivalFuturo si conferma anche quest’anno come un’occasione di incontro, scambio, discussione tra consumatori, imprese, istituzioni e terzo settore – spiega Federico Cavallo, Responsabile Relazioni Esterne Altroconsumo – Tutti siamo oggi chiamati a costruire, con le nostre inter-azioni, grandi e piccole che siano, la ripartenza post-Covid e il mondo che sarà. Una cosa è certa: il successo o meno nelle sfide che abbiamo davanti, ecologica e digitale, innanzitutto, ma anche civica e sociale, dipenderà dalla capacità di rendere le persone protagoniste. Questo a partire dalle scelte quotidiane, con le quali ognuno di noi può fare la differenza: prevenire i rischi online, proteggere l’ambiente, muoversi e alimentarsi responsabilmente, cogliere le opportunità finanziarie, migliorare la propria salute e benessere, favorire la coesione e il senso di comunità. Ecco perché, in questa edizione, attraverso le voci dei nostri esperti e il contributo delle istituzioni e dei partner del Festival, vogliamo mettere a fuoco i cambiamenti in atto e fornire ai consumatori tutti gli strumenti necessari per comprenderli e tradurli nel quotidiano, per essere cittadini sempre più consapevoli e attivi”.