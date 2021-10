Serie A: Atalanta-Lazio 2-2, De Roon salva la Dea nei secondi finali

Atalanta e Lazio pareggiano 2-2 nell’anticipo pomeridiano dell’undicesima giornata della Serie A. I padroni di casa evitano allo scadere la sconfitta e il sorpasso in classifica.

I biancocelesti passano in vantaggio al ‘ con Pedro, bravo ad insaccare dopo la respinta di Musso sulla conclusione di Immobile. L’Atalanta trova l’1-1 al 46′, nel recupero del primo tempo, con l’assolo di Zapata. Il colombiano scappa a Marusic, entra in area e da destra fulmina Reina con un diagonale potente e preciso. Nella ripresa, la Lazio mette di nuovo la freccia al 73’. Pedro stavolta ispira, Immobile conclude: centro da pochi passi, 1-2. L’Atalanta ha il merito di non arrendersi e al 94′ firma il 2-2 con De Roon. Il difensore, protagonista negativo nell’azione del secondo gol della Lazio, si riscatta con una splendida girata al volo: 2-2. L’Atalanta sale a 19 punti, la Lazio a 18, a ridosso della zona Champions.

(AdnKronos)

