Medico di famiglia non vaccinato: sospesa una professionista nel Lazio

Medico di famiglia sospeso nel Lazio perché non vaccinato contro il coronavirus. “La Asl di Frosinone ha sospeso la convenzione con un medico di medicina generale che al momento non si è vaccinato” contro Covid-19. “Inoltre, l’Ordine dei medici della Ciociaria ha sospeso la professionista in attesa della vaccinazione. Non ci sarà alcuna interruzione dell’attività assistenziale per i cittadini poiché già stamani ha preso servizio il sostituto. Questo è un caso isolato, la stragrande maggioranza di medici e operatori è vaccinato, ma è in corso in tutte le aziende l’attività di verifica nel rispetto della legge”, comunica infatti in una nota l’Unità di crisi della Regione Lazio.

