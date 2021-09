Un incendio si è sviluppato, per cause ancora da accertare, questa mattina in un palazzo che si affaccia su piazza Carlo Felice, nel centro di Torino. Sul posto stanno intervenendo varie squadre di Vigili del fuoco. Le fiamme di sarebbero sprigionate in alcune mansarde generando una colonna di fumo nero visibile anche a distanza.

(AdnKronos)

LE ULTIME NOTIZIE