Pioggia nel weekend, da lunedì torna l’alta pressione

Nelle prossime ore un vortice polare sfiorerà l’Italia facendo affluire ancora una volta venti freschi dai quadranti settentrionali. Il tempo tornerà a peggiorare su molte regioni. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che dopo i rovesci temporaleschi che venerdì colpiranno l’Emilia Romagna, il Veneto centro-meridionale e soprattutto le Marche, sabato il tempo sarà ancora più instabile.

Sin dal mattino infatti nubi irregolari e precipitazioni sparse interesseranno il Nord mentre temporali cominceranno a interessare la Toscana per poi raggiungere diffusamente Umbria, Lazio interno, Marche, Abruzzo e Molise. Altre precipitazioni bagneranno le coste tirreniche meridionali e infine il Gargano in serata. Temperature in diminuzione.

Nella giornata di domenica infine il tempo spiccatamente instabile si porterà verso Sud con altre piogge e temporali, nel frattempo al Centro-Nord la pressione comincerà ad aumentare regalando una giornata festiva improntata a un ampio soleggiamento. Temperature in diminuzione anche al Sud.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 27. Al nord: piogge sul basso Veneto e temporali in Emilia Romagna, piovaschi sullo spezzino. Al centro: peggiora sui rilievi toscani e soprattutto sulle Marche, qui con forti temporali. Al sud: soleggiato.

Sabato 28. Al nord: molte nubi ovunque, tempo più instabile sulle Alpi del Triveneto. Al centro: spiccatamente instabile su Toscana, Umbria, Lazio interno e regioni adriatiche. Al sud: rovesci sul basso Tirreno.

Domenica 29. Al nord: soleggiato. Al centro: cielo poco nuvoloso. Al sud: localmente instabile con rovesci su Campania meridionale, Calabria e poi Basilicata e Puglia centro-meridionale.

Da lunedì torna l’alta pressione.