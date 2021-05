Gaza: Israele “bussa” e poi distrugge palazzo Al Jazeera e Ap

Le forze israeliane hanno distrutto la torre Al Jalaa a Gaza city, un alto edificio dove hanno sede diversi media, fra cui Al Jazeera e l’agenzia stampa Associated press. Lo riferisce Times of Israel, mostrando un video dell’edificio che si sbriciola in una nuvola di polvere.

Le forze israeliane avevano avvertito gli occupanti dell’edificio con un’ora di anticipo sull’attacco. C’è stato anche un avvertimento con il sistema del ‘roof knocking’, ovvero un razzo contro il tetto che non ha causato seri danni.

Abu Obeida, portavoce dell’ala militare di Hamas, minaccia nuovi razzi contro Tel Aviv dopo che gli israeliani hanno distrutto la torre Al Jalaa. “Dopo il bombardamento di un edificio civile e Gaza, i residenti di Tel Aviv e del centro d’Israele devono stare attenti”, ha detto il portavoce, citato da Times of Israel.