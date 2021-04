Spionaggio, Biot non risponde al gip: “Frastornato, chiarirò”

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Walter Biot, l’ufficiale della Marina arrestato in flagranza per spionaggio dai Carabinieri del Ros, coordinati dalla Procura di Roma. Al termine dell’interrogatorio di garanzia, che si è svolto in collegamento da remoto dal carcere di Regina Coeli, il difensore di Biot ha chiesto i domiciliari per il suo assistito mentre la Procura ha ribadito la misura del carcere e il giudice si è riservato. Il capitano di fregata è accusato di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico-militare, spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione.

“Sono frastornato e disorientato ma pronto a chiarire la mia posizione”, ha detto Biot, spiegando così la decisione di avvalersi della facoltà di non rispondere. Il capitano di fregata, difeso dall’avvocato Roberto De Vita, “ha chiesto tempo per raccogliere le idee” in vista dell’interrogatorio con gli inquirenti.