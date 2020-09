Calciomercato: è derby Lazio-Roma per l’ex Juve Mandzukic

Il derby capitolino è in programma il 17 gennaio ma Roma e Lazio potrebbero incrociarsi molto prima. Il calciomercato, aperto da pochi giorni e che si concluderà il 5 ottobre, vede giallorossi e biancocelesti a caccia di rinforzi per una stagione che si preannuncia lunga e impegnativa.

Entrambe sono a caccia di un attaccante, anche se la Lazio ha già piazzato il colpo Muriqi. E uno dei nomi possibili è una vecchia conoscenza del campionato italiano: Mario Mandzukic.

L’attaccante croato, dopo 4 stagioni alla Juventus, è passato all’Al-Duhail quest’anno ma la nostalgia della Serie A è molto forte.

Un richiamo che non è sfuggito ai betting analyst di Snai i quali ritengono che Roma e Lazio abbiano le stesse chance di aggiudicarsi il bomber vista la quota, per entrambe, come riporta Agipronews, a 6,00. Il primo derby, sul campo, è ancora lontano: quello di mercato, invece, sembra essere molto, molto vicino.