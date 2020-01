Bonus Bebè per ogni bimbo nato o adottato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020

La manovra finanziaria ha anche confermato il “ BONUS BEBE’ ” per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, fino al compimento del primo anno di età o del primo anno d’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.



Il contributo, erogato mensilmente dall’INPS, è parametrato al valore dell’ISEE Minorenni.

Il bonus ammonta a:

– 1.920 euro in presenza di ISEE Minorenni pari o inferiore a 7 mila euro annui;

– 1.440 euro se il valore ISEE Minorenni è compreso fra 7.001 euro e 40.000 euro

annui;

– 960 euro in caso di ISEE Minorenni da 40.001 euro annui in su.

L’importo, infine, è aumentato del 20% in caso di figlio successivo al primo, purché ovviamente nato o adottato nel 2020