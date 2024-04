Diagnosi errata: famiglia di Andrea Purgatori denuncia grave errore medico

By

La famiglia del giornalista Andrea Purgatori espone gravi critiche sulla diagnosi medica errata che ha portato alla sua prematura morte

La famiglia di Andrea Purgatori, il giornalista scomparso il 19 luglio dello scorso anno, ha rilasciato una dichiarazione in cui denuncia una grave diagnosi medica errata che ha avuto conseguenze fatali sul suo percorso di cura.

La nota della famiglia evidenzia che il professor Gianfranco Gualdi, il dottor Di Biase e la dottoressa Colaiacono hanno diagnosticato erroneamente numerose metastasi cerebrali a Purgatori nel maggio 2023. Tuttavia, un’indagine autoptica successiva ha dimostrato che questa diagnosi era sbagliata, poiché gli esperti radiologi avevano scambiato delle ischemie per metastasi cerebrali.

Questo grave errore ha portato a trattamenti radioterapici intensi sull’intero cervello di Purgatori, accelerando la sua decadenza fisica. In realtà, la reale patologia di Purgatori era un’endocardite batterica, non diagnosticata né curata a causa della diagnosi errata.

La famiglia si dice incredula per l’operato del dottor Di Biase, che non ha modificato la diagnosi nonostante i gravi episodi ischemici subiti da Purgatori. La famiglia ora si affida all’operato della Procura di Roma affinché le responsabilità per questa tragica morte vengano accertate e punite secondo la legge.

