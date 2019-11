Crollo viadotto su A6 To-Sv, si cerca un auto dispersa VIDEO

A causa delle piogge e del forte maltempo, un pezzo di circa 30 metri di un viadotto dell’autostrada A6 (Verdemare) la Torino-Savona, è crollato. A cedere una parte di ponte nel tratto savonese in direzione nord all’altezza del km 122 nei pressi di Altare, a circa 1,5 chilometri da Savona,nell’area dell’abitato di Madonna del Monte. Squadre di soccorso e vigili del fuoco sono sul posto e in base ha alcune testimonianze, pare che vi sia un auto coinvolta. Per questo motivo si cerca a valle per capire se effettivamente ci sia un vettura coinvolta. Tratto autostradale totalmente chiuso in entrambi le direzioni. Ogni volta che la Liguria è interessata da piogge torrenziali, vi sono dei grossi problemi di viabilità e spesso si registrano frane, smottamenti e crolli. La mente torna al 14 agosto dello scorso anno, quando collassò il viadotto del ponte Morandi, causando una tragedia. Il crollo è stato causato da una frana. L’Autostrada in questione è in gestione ad Autostrada dei Fiori del gruppo Gavio.

I video dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco cercano con i cani eventuali persone coinvolte