L’alta velocità ferroviaria nel mondo: la classifica, Cina al top e Svizzera flop

La classifica del Treni ad alta velocità 2019. Ecco uno studio sul trasporto ferroviario ad alta velocità nel mondo: quali paesi hanno le migliori condizioni per la mobilità ad alta velocità? La rete svizzera ad alta velocità arriva all’ultimo posto. La Cina è al primo posto con oltre 31.000 km di rete ferroviaria ad alta velocità. Il treno francese ad alta velocità TGV POS al 4° posto ha una velocità fino a 575 km/h. Il TGV POS è il treno più veloce del mondo.

Berlino, Germania, 2 luglio 2019 – Omio, la piattaforma di viaggio per treni, autobus e aerei, ha pubblicato uno studio sul trasporto ferroviario ad alta velocità nel mondo. Per essere una vera alternativa ai voli nazionali, il trasporto ferroviario deve offrire una maggiore velocità. I treni ad alta velocità stanno già collegando le principali città a velocità record. Tuttavia, sono ben lungi dall’arrivare ai 900 chilometri all’ora che gli aerei sono in grado di raggiungere, ma rispetto ai voli, normalmente i treni collegano direttamente dal centro cittadino da una città all’altra e quindi risparmiano in termini di trasferimenti tra aeroporto e centro-città facendo guadagnare tempo. Il traffico ferroviario elettrico ottiene consensi maggiori, per le emissioni relativamente basse, ed è un fattore importante per molti passeggeri.

Il seguente studio, realizzato da Omio, fornisce una panoramica sulla situazione delle 20 reti ferroviarie ad alta velocità leader nel mondo. I risultati mostrano dove sono già stati effettuati investimenti in infrastrutture avanzate e mobilità a basse emissioni. Lo studio ha analizzato e poi confrontato il numero di chilometri di linee in servizio e in costruzione, la velocità massima di esercizio e la velocità massima tecnicamente fattibile dei treni. Il risultato è la classifica Omio 2019 dei treni ad alta velocità.

(leggenda Rang=Classifica – Land=Paese – Zuggattung=Tipo di treno – Strecke in Betrieb=Linea in funzione – Schienen im Bau=Rotaie in costruzione – Max. Betriebsgeschwindigkeit=Max. Velocità d’esercizio – Höchstgeschwindigkeit=Velocità massima)

Lo studio completo con i risultati delle 20 principali reti ad alta velocità nel mondo e la metodologia può essere trovato qui: https://de.omio.com/bahn

Ulteriori approfondimenti:

Il treno svizzero ad alta velocità RABe 503 raggiunge tecnicamente i 250 km/h e funziona alla stessa velocità massima di esercizio. Questo fa della RAB 503 uno dei treni ad alta velocità piuttosto lenti.

Le linee ad alta velocità svizzere hanno una lunghezza totale di 144 km, altri 15 km sono in costruzione.

Sebbene la Svizzera e i Paesi Bassi abbiano le stesse dimensioni, la rete svizzera ad alta velocità è 1,6 volte più grande di quella dei Paesi Bassi.

L’americano Acela Express è il treno più lento in confronto. Raggiunge solo una velocità massima di 265 km/h.

Nel 1981 è stato lanciato in Francia il primo servizio ferroviario europeo ad alta velocità. Oggi, il TGV POS, che può raggiungere velocità fino a 575 km/h, è il treno ad alta velocità più veloce al mondo. Tuttavia, la rete francese consente una velocità massima di esercizio di 320 km/h solo su linee aperte.

Il Giappone segna con un’autonomia di 3.041 km e occupa il secondo posto.

In Spagna, 904 km sono in costruzione. La rete AVE è in continua espansione dal 1992 e collega la capitale Madrid con Malaga a sud, Barcellona a nord e Valencia a est.

La linea ad alta velocità tra Medina e la Mecca in Arabia Saudita è stata inaugurata nell’ottobre 2018. La linea lunga 453 km trasporterà milioni di fedeli in modo rapido e sicuro, soprattutto durante l’Hajj nell’agosto 2019 e negli anni successivi.

La prima linea ad alta velocità africana in Marocco è stata inaugurata nel novembre 2018. Il tratto di 200 km lungo la costa atlantica collega le città di Tangeri e Casablanca in meno di un’ora.

Informazioni su Omio, ex GoEuro: Omio è una piattaforma di viaggio che permette ai suoi utenti di cercare e prenotare collegamenti ferroviari, autobus e aerei in tutta Europa. In collaborazione con più di 800 aziende di trasporto europee, Omio sta rivoluzionando la pianificazione dei viaggi da un luogo all’altro con maggiore trasparenza e facilità di prenotazione. Gli utenti hanno una panoramica dei migliori collegamenti ferroviari, autobus e aerei, a seconda del costo, del tempo totale di viaggio e dei percorsi combinati. Omio rende la pianificazione dei viaggi semplice, flessibile e personale. https://www.omio.com/