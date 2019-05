Amministrative: ecco come va in Regione Piemonte e città principali

Lo spoglio è partito oggi dopo che è terminata la conta dei voti per le elezioni Europee e quindi quanto sta circolando per le amministrative che si sono tenute in contemporanea con la votazione per l’Europa, sono tutte proiezioni di quanto sta accadendo in regione Piemonte e nelle città più importanti dove si è votato ieri.

Iniziamo con la Regione Piemonte, che vede come governatore uscente Sergio Chiamparino (Centrosinistra) e che a giudicare dalle proiezioni fin qui esaminate, non sarà rieletto: al suo posto andrà Alberto Cirio che si trova intorno al 47% sul governatore uscente che ha un 38,7% dei voti. Al terzo posto Giorgio Bertola candidato del Movimento 5 Stelle che si attesta al 13,7%.

Rigorosamente in ordine alfabetico iniziamo la panoramica delle amministrative comunali con Bari:

Nel capoluogo pugliese, risulta nettamente in testa il sindaco uscente di centrosinistra Decaro, con una percentuale del 69,6%. Centrodestra con Pasquale Di Rella in seconda posizione al 23,3%, e terza Maria Elisabetta Pani al 5,3% per il Movimento 5 stelle.

A Bergamo al momento è in testa il sindaco uscente di centrosinistra Giorgio Gori che si ritrova un inequivocabile 57.1% , staccando notevolmente il candidato di centrodestra Giacomo Stucchi con il 36.8%. Basso risultato per il M5S Nicholas Anesa che ha il 4.1%.

Per quel che riguarda Campobasso, Maria Domenica D’alessandro, che è sostenuta dal centrodestra ha il 34,4%, seguita a distanza da Antonio Battista, candidato del centrosinistra e sindaco uscente con il 30,5%, che è tallonato per una manciata di voti dal candidato del MoVimento 5 Stelle Roberto Gravina (30,4%).

A Ferrara Alan Fabbri (centrodestra) segna un ottimo 52% contro il voto ad Aldo Modonesi del Pd con il 30%. Tommaso Mantovani del Movimento Cinque Stelle si ferma intorno al 9%.

Dovrebbe ritornare in sella il Sindaco uscente di centrosinistra a Firenze, Dario Nardella (appoggiato da Pd e +Europa) con il 56,8%. Il centrodestra con il candidato Ubaldo Bocci (Lega, Forza Italia, Fdi) si aggira intorno al 25%. De Blasi (M5s) lontanissimo con il 7,2%.

Lecce vede in testa Salvemini, candidato del centrosinistra con il 48,7%. Secondo Saverio Congedo, centrodestra, con il 33,1% e Adriana Poli Bortone sostenuta da alcune liste civiche e Fiamma tricolore che non va oltre l’11%. Il candidato Baglivo del Movimento 5 Stelle si aggira intorno al 6%.

A Livorno, che era governata dal Movimento cinque stelle, la candidata pentastellata Stella Sorgente è tra il terzo e il quarto posto al 14,9%. In testa abbiamo al momento il candidato del centrosinistra Salvetti, che è al 33,8%, seguito a quasi 7 lunghezze di distanza il candidato del centrodestra Andrea Romiti (26,9%). Potere al Popolo con Marco Bruciati incalza la candidata cinque stelle Sorgente con il 14,8%.

A Modena saldamente in testa il candidato del centrosinistra Gian Carlo Muzzarelli con il 54,5%, davanti a Stefano Prampolini, centrodestra con il 30,7%, mentre terzo il 5 stelle Andrea Giordani con il 9%.

A Perugia si intravede la rielezione del sindaco uscente di centrodestra Andrea Romizi, che stampa al momento un inequivocabile 55,9%, con oltre il 25% dei voti rispetto a Giuliano Giubilei, centrosinistra fermo al 30,1%. Lontanissima Francesca Tizi Movimento 5 Stelle al 6,2%.

Matteo Ricci del Partito Democratico, ha il 55,3% nella corsa a sindaco di Pesaro seguito da Nicola Baiocchi (appoggiato da Lega, Fi, Fdi) che raccoglie il 32,6% e in terza posizione Francesca Frenquellucci (M5s) con il 8,3%.

Va nettamente al centrodestra Potenza, dove il candidato Mario Guarente è al 48,1%, seguito da Valerio Tramutoli appoggiasto da “La Basilicata possibile” e ‘Potenza città giardino’ al 24,1%,. Molto staccata la candidata del centrosinistra Bianca Andretta al 18,4%. Marco Falconeri, candidato del Movimento 5 Stelle lontanissimo al 7,3%.

A Prato e Reggio Emilia sono in vantaggio i rispettivi candidati del centrosinistra.

(i Dati reali sono prelevati dal sito del Viminale. Le proiezioni sono fornite alla Rai dal Consorzio Opinio Italia)