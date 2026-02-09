Addio ad Antonino Zichichi, aveva 96 anni

Connect with us

Scomparso lo scienziato simbolo della fisica italiana e internazionale, protagonista di scoperte fondamentali nella fisica delle particelle e fondatore del Centro Ettore Majorana di Erice

L’addio ad Antonino Zichichi segna la scomparsa di una delle figure più autorevoli della scienza italiana del Novecento. Lo scienziato è morto nel sonno all’età di 96 anni, come confermato dal Centro di cultura scientifica Ettore Majorana di Erice, istituzione di cui era fondatore, guida e principale promotore scientifico.

La notizia della morte del fisico Antonino Zichichi è stata ufficializzata anche attraverso la pagina Facebook dello scienziato alle ore 10.30. Nel messaggio diffuso si ricorda il percorso umano e accademico del professore, nato a Trapani nel 1929 e da sempre legato a Erice, dove nel 1963 fondò il Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana.

Nel corso della sua carriera Zichichi ha contribuito in modo determinante allo sviluppo della fisica nucleare e subnucleare. Al Cern di Ginevra arrivò alla scoperta dell’antideutone e partecipò a ricerche fondamentali sulla costante di accoppiamento delle interazioni deboli, sul momento magnetico anomalo del muone e sulla struttura elettromagnetica del protone. È stato inoltre ideatore del Laboratorio del Gran Sasso e professore emerito di Fisica Superiore all’Università di Bologna.

Negli ultimi decenni il nome di Zichichi è stato associato anche alla divulgazione scientifica. La morte del fisico Antonino Zichichi rappresenta quindi non solo la perdita di uno studioso di fama internazionale, ma anche di un punto di riferimento nella diffusione della cultura scientifica presso il grande pubblico.

Nel corso della vita ha promosso il dialogo tra scienza, cultura e pensiero religioso, contribuendo a rendere accessibili temi complessi della fisica delle particelle. Zichichi lascia tre figli, cinque nipoti e una pronipote. Con la morte del fisico Antonino Zichichi si chiude una stagione importante della ricerca scientifica italiana e internazionale.

