Allerta maltempo Italia: sei regioni a rischio per piogge e vento

Connect with us

Published

1 ora ago

on

Allerta maltempo Italia in sei regioni del Centro-Nord

L’allerta maltempo torna protagonista con una nuova perturbazione che oggi, lunedì 17 novembre, investe sei regioni del Centro-Nord. Il bollettino della Protezione civile segnala infatti allerta gialla per piogge, temporali e rischio idrogeologico su Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Toscana e Umbria, mentre è previsto anche un marcato calo delle temperature e un rinforzo dei venti.

Il quadro previsto dal sistema nazionale di allerta evidenzia una allerta per rischio idraulico in diverse aree dell’Emilia Romagna, con criticità ordinaria per Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, alta e bassa collina piacentino-parmense e lungo la Pianura del Po. Situazione analoga in Friuli Venezia Giulia, in particolare nei bacini dell’Isonzo, del Carso e della pianura di Udine e Gorizia.

Il rischio temporali riguarda invece soprattutto la Liguria, con criticità su tutti i bacini padani e marittimi di Centro e Levante, e la Toscana, dove la allerta maltempo Italia copre gran parte del territorio regionale: Valdarno, Lunigiana, Mugello, Versilia, costa e isole comprese. Presente lo stesso livello di allerta anche in Umbria, nelle zone del Trasimeno, del Tevere e dei bacini Chiani-Paglia, Nera-Corno e Chiascio-Topino.

La lista delle aree sotto osservazione si estende anche a Lombardia e Friuli Venezia Giulia per rischio idrogeologico, coinvolgendo Prealpi, laghi, Valcamonica e Orobie. Secondo la Protezione civile, la perturbazione che alimenta l’allerta maltempo Italia potrebbe intensificarsi nelle prossime ore, con ulteriori fenomeni di instabilità atmosferica.

LE ULTIME NOTIZIE

Cina invia Guardia Costiera alle isole Senkaku, tensioni con Tokyo

17 Novembre 2025
La Cina rafforza la sua presenza nelle acque contese delle isole Senkaku mentre le tensioni con il Giappone e le...
Read More
Cina invia Guardia Costiera alle isole Senkaku, tensioni con Tokyo

Piano Trump per Gaza al voto Onu: Usa spingono per forza internazionale

17 Novembre 2025
Il Piano Trump per Gaza arriva al Consiglio di Sicurezza Onu Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu voterà oggi il Piano...
Read More
Piano Trump per Gaza al voto Onu: Usa spingono per forza internazionale

Allerta maltempo Italia: sei regioni a rischio per piogge e vento

17 Novembre 2025
Allerta maltempo Italia in sei regioni del Centro-Nord L’allerta maltempo torna protagonista con una nuova perturbazione che oggi, lunedì 17...
Read More
Allerta maltempo Italia: sei regioni a rischio per piogge e vento

Trump spinge per pubblicare i fascicoli Epstein e attacca i Dem

17 Novembre 2025
Trump chiede la diffusione dei fascicoli Epstein e parla di “bufala democratica” Donald Trump cambia rotta e invita i repubblicani...
Read More
Trump spinge per pubblicare i fascicoli Epstein e attacca i Dem

Sinner è il Maestro dei Maestri: trionfo Atp Finals 2025 battendo Alcaraz

16 Novembre 2025
Sinner vince la finale delle Atp Finals 2025 a Torino contro Carlos Alcaraz La finale delle Atp Finals 2025 a...
Read More
Sinner è il Maestro dei Maestri: trionfo Atp Finals 2025 battendo Alcaraz

Manovra 2026: emendamenti, condoni edilizi e detrazioni tra le novità

16 Novembre 2025
Emendamenti alla Manovra 2026, dalla sanatoria edilizia alle detrazioni per sepolcri Dal condono edilizio alle detrazioni fiscali per sepolcri, la...
Read More
Manovra 2026: emendamenti, condoni edilizi e detrazioni tra le novità

No allo Stato palestinese, la linea israeliana alla vigilia del voto Onu

16 Novembre 2025
Israele ribadisce: No allo Stato palestinese e sicurezza nelle aree strategiche “Israele non accetterà la creazione di uno stato del...
Read More
No allo Stato palestinese, la linea israeliana alla vigilia del voto Onu

Cile al voto: Jara e Kast in corsa per la presidenza oggi 16 novembre

16 Novembre 2025
Elezioni presidenziali e parlamentari in Cile: sinistra contro destra, alta partecipazione prevista Il Cile al voto per eleggere il nuovo...
Read More
Cile al voto: Jara e Kast in corsa per la presidenza oggi 16 novembre

GP Valencia MotoGP, Bezzecchi trionfa e Marquez festeggia il Mondiale

16 Novembre 2025
Bezzecchi vince l'ultimo gran premio a Valencia MotoGP Va a uno strepitoso Marco Bezzecchi il successo nell’ultimo appuntamento dell’anno della...
Read More
GP Valencia MotoGP, Bezzecchi trionfa e Marquez festeggia il Mondiale

Battaglia di Pokrovsk: nuove tattiche russe cambiano la guerra in Ucraina

16 Novembre 2025
Pokrovsk sotto assedio: droni, piccoli gruppi d’assalto e mezzi improvvisati La battaglia di Pokrovsk segna una nuova fase nel conflitto...
Read More
Battaglia di Pokrovsk: nuove tattiche russe cambiano la guerra in Ucraina
Cina invia Guardia Costiera alle isole Senkaku, tensioni con Tokyo Cina invia Guardia Costiera alle isole... 17 Novembre 2025
Piano Trump per Gaza al voto Onu: Usa spingono per forza internazionale Piano Trump per Gaza al voto... 17 Novembre 2025
Allerta maltempo Italia: sei regioni a rischio per piogge e vento Allerta maltempo Italia: sei regioni a... 17 Novembre 2025
Trump spinge per pubblicare i fascicoli Epstein e attacca i Dem Trump spinge per pubblicare i fascicoli... 17 Novembre 2025
Sinner è il Maestro dei Maestri: trionfo Atp Finals 2025 battendo Alcaraz Sinner è il Maestro dei Maestri:... 16 Novembre 2025
Manovra 2026: emendamenti, condoni edilizi e detrazioni tra le novità Manovra 2026: emendamenti, condoni edilizi e... 16 Novembre 2025
No allo Stato palestinese, la linea israeliana alla vigilia del voto Onu No allo Stato palestinese, la linea... 16 Novembre 2025
Cile al voto: Jara e Kast in corsa per la presidenza oggi 16 novembre Cile al voto: Jara e Kast... 16 Novembre 2025
GP Valencia MotoGP, Bezzecchi trionfa e Marquez festeggia il Mondiale GP Valencia MotoGP, Bezzecchi trionfa e... 16 Novembre 2025
Battaglia di Pokrovsk: nuove tattiche russe cambiano la guerra in Ucraina Battaglia di Pokrovsk: nuove tattiche russe... 16 Novembre 2025

(con fonte AdnKronos)

Related Topics:
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Di Tendenza/Trending