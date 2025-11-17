Allerta maltempo Italia: sei regioni a rischio per piogge e vento

Allerta maltempo Italia in sei regioni del Centro-Nord

L’allerta maltempo torna protagonista con una nuova perturbazione che oggi, lunedì 17 novembre, investe sei regioni del Centro-Nord. Il bollettino della Protezione civile segnala infatti allerta gialla per piogge, temporali e rischio idrogeologico su Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Toscana e Umbria, mentre è previsto anche un marcato calo delle temperature e un rinforzo dei venti.

Il quadro previsto dal sistema nazionale di allerta evidenzia una allerta per rischio idraulico in diverse aree dell’Emilia Romagna, con criticità ordinaria per Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, alta e bassa collina piacentino-parmense e lungo la Pianura del Po. Situazione analoga in Friuli Venezia Giulia, in particolare nei bacini dell’Isonzo, del Carso e della pianura di Udine e Gorizia.

Il rischio temporali riguarda invece soprattutto la Liguria, con criticità su tutti i bacini padani e marittimi di Centro e Levante, e la Toscana, dove la allerta maltempo Italia copre gran parte del territorio regionale: Valdarno, Lunigiana, Mugello, Versilia, costa e isole comprese. Presente lo stesso livello di allerta anche in Umbria, nelle zone del Trasimeno, del Tevere e dei bacini Chiani-Paglia, Nera-Corno e Chiascio-Topino.

La lista delle aree sotto osservazione si estende anche a Lombardia e Friuli Venezia Giulia per rischio idrogeologico, coinvolgendo Prealpi, laghi, Valcamonica e Orobie. Secondo la Protezione civile, la perturbazione che alimenta l’allerta maltempo Italia potrebbe intensificarsi nelle prossime ore, con ulteriori fenomeni di instabilità atmosferica.

(con fonte AdnKronos)