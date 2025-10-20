Nitazeni, potente oppioide sintetico, causa la morte di un 28enne; arrestato chi gli aveva ceduto la droga
Il primo decesso in Italia per overdose da Nitazeni ha portato all’arresto di un uomo a Brunico, provincia di Bolzano. La vittima, un 28enne, era morta nel settembre 2024, ma la notizia emerge solo ora grazie all’operazione dei carabinieri coordinati dalla procura di Bolzano. L’indagato è ritenuto responsabile di aver ceduto la sostanza sintetica alla vittima.
Le indagini dei carabinieri di Brunico hanno portato al sequestro di diversi plichi postali contenenti oppioidi sintetici della categoria dei nitazeni, spediti da vari Paesi europei e acquistati online tramite criptovalute. Tra le sostanze individuate vi erano anche ossicodone e fentanyl provenienti da Grecia e Polonia.
Gli accertamenti del RIS di Roma hanno confermato nel sangue del 28enne la presenza di n-pirrolidin protonizapene (protonitazepina), un oppioide sintetico ad altissimo rischio di overdose. Anche basse quantità della sostanza sono sufficienti a provocare gravi alterazioni cardiache e aritmie, compatibili con la causa di morte accertata.
Nel corso dell’indagine è stato arrestato anche un 27enne a cui l’indagato aveva ceduto 5 panetti di hashish per un peso complessivo di 500 grammi, ampliando il quadro delle attività illecite dell’indagato.
LE ULTIME NOTIZIE
Restituito da Hamas il corpo di un ostaggio israeliano a Gaza
Fermati tre ultras per omicidio autista Pistoia Basket
Primo morto in Italia per Nitazeni: arrestato spacciatore a Brunico
Incidente a Trecate: un morto e due feriti investiti da un treno
Nicolas Sarkozy enters La Santé prison: appeal from his children
Nicolas Sarkozy in carcere domani: figli e sostenitori lanciano appello
Cedolare secca al 26% sugli affitti brevi: rischio stangata per famiglie
Sciopero RFI il 21 ottobre: possibili disagi per i treni
Secret Service: piattaforma sospetta individuata vicino al Palm Beach Airport
Pompei, scoperta una torre nella casa del Tiaso grazie al 3D
(con fonte AdnKronos)
Di Tendenza/Trending
-
News11 ore ago
Legge di Bilancio 2026, rush finale in Parlamento: le novità e il confronto politico
-
World11 ore ago
Oggetto colpisce in volo Boeing United: parabrezza distrutto e pilota ferito
-
News14 ore ago
Manovra 2026, calano le accise sulla benzina ma aumentano per il gasolio
-
Primo Piano11 ore ago
Fragile tregua a Gaza, Trump spinge Israele a riaprire i valichi
You must be logged in to post a comment Login