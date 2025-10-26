Incidente a Tempio Pausania: un 25enne perde la vita nello schianto

Un incidente a Tempio Pausania coinvolge cinque giovani; tra le vittime un ragazzo di 25 anni
Un grave incidente a Tempio Pausania ha segnato ieri sera le campagne locali, causando la morte di un giovane di 25 anni. L’auto, con a bordo cinque ragazzi, è precipitata da un ponte vicino alla zona di L’Agnata, nota per essere legata a Fabrizio De André.
Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, i ragazzi stavano recandosi a una festa di laurea quando il veicolo è uscito di strada. Tra i soccorritori intervenuti, tragicamente, c’era anche il padre della vittima, Omar Masia di Calangianus.
Le indagini sull’incidente a Tempio Pausania sono attualmente in corso per determinare con precisione la dinamica dello schianto e stabilire eventuali responsabilità. Testimoni riferiscono che la strada era libera, ma la velocità e le condizioni della vettura sono al vaglio degli inquirenti.
Secondo le prime informazioni, la vettura è precipitata per diversi metri. Gli altri quattro ragazzi a bordo hanno riportato ferite di diversa entità e sono stati trasportati negli ospedali della zona per ricevere cure.
(con fonte AdnKronos) incidente a Tempio Pausania
