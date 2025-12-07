Ritrovata Suamy, la 16enne scomparsa da Portici

Dopo cinque giorni di apprensione, la studentessa di 16 anni è stata ritrovata a Napoli dai carabinieri e sta bene.
Dopo cinque giorni di assenza è stata ritrovata Suamy, la ragazza di 16 anni scomparsa il 2 dicembre a Portici (Napoli), rintracciata a Napoli dai carabinieri. Secondo quanto si apprende, la giovane sta bene.
La 16enne si era allontanata dalla casa famiglia dove era ospitata e non aveva fatto ritorno dopo la scuola. La sua scomparsa era stata denunciata dai responsabili della struttura ai carabinieri, che hanno condotto le ricerche.
