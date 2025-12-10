Cucina italiana patrimonio Unesco: riconoscimento storico. Meloni: “Orgogliosi”

Connect with us

Il Comitato Unesco iscrive ufficialmente la cucina italiana nella Lista del patrimonio immateriale, celebrando sostenibilità e tradizione. Meloni: “Italia prima al mondo con questo riconoscimento”

La cucina italiana patrimonio Unesco: è ora ufficialmente riconosciuta come elemento rappresentativo del Patrimonio Culturale Immateriale. Il Comitato intergovernativo dell’Unesco, riunito a Nuova Delhi, ha approvato l’iscrizione della candidatura “Cucina italiana fra sostenibilità e diversità bio-culturale”, confermando la valutazione preliminare positiva dello scorso novembre. Applausi sono arrivati dalla delegazione italiana guidata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani.

La candidatura, promossa nel 2023 dal Collegio Culinario in collaborazione con Casa Artusi, l’Accademia della Cucina Italiana e la rivista “La Cucina Italiana”, intende valorizzare principi fondamentali come il contrasto allo spreco alimentare e la tutela delle risorse. Per la prima volta l’Unesco riconosce una tradizione culinaria nella sua globalità, superando il modello precedente basato su singole pratiche o tecniche.

Con questo riconoscimento, gli elementi italiani iscritti nella Lista del patrimonio immateriale salgono a venti, tra cui la Dieta Mediterranea (2013), la Vite ad alberello di Pantelleria (2014) e l’Arte del pizzaiuolo napoletano (2017). La cucina italiana patrimonio Unesco viene così celebrata come pratica inclusiva, capace di unire comunità diverse, tutelare la biodiversità e promuovere sostenibilità quotidiana.

Il ministro Tajani ha dichiarato: “È un grande successo. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a far conoscere la cucina italiana e a raggiungere questo risultato. Ogni ricetta collega generazioni e rafforza il senso di comunità e famiglia. La cucina italiana è salute, innovazione e un volano straordinario di crescita economica”. Nel 2024 l’export agroalimentare italiano ha raggiunto i 68 miliardi di euro, con un aumento del 6% nei primi otto mesi del 2025, sottolineando il valore economico della tradizione gastronomica nazionale.

Cucina italiana patrimonio Unesco: Meloni, risultato straordinario

In un videomessaggio, Giorgia Meloni ha aggiunto: “La notizia ci riempie di orgoglio. La cucina italiana patrimonio Unesco è un riconoscimento che celebra cultura, tradizione e identità italiana, oltre a rappresentare lavoro, ricchezza e valori condivisi”.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Giorgia Meloni (@giorgiameloni)

(con fonte AdnKronos)

