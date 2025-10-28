Femminicidio a Castelnuovo del Garda, donna uccisa dal compagno

Connect with us

Published

2 ore ago

on

Ancora un femminicidio in Italia: a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona, una donna brasiliana è stata uccisa a coltellate dal compagno, connazionale

Tragedia in Veneto: un nuovo femminicidio a Castelnuovo del Garda scuote la provincia di Verona. Un uomo di origini brasiliane ha ucciso a coltellate la propria compagna, connazionale, nell’appartamento di via Silvio Pellico 13 dove vivevano insieme da circa un anno e mezzo. L’omicida è stato arrestato dai carabinieri poche ore dopo il ritrovamento del corpo.

Donna uccisa a coltellate, arrestato il compagno

L’allarme è scattato dopo la segnalazione di alcuni amici della vittima, preoccupati perché da sabato non riuscivano più a contattarla. Conoscendo i precedenti episodi di violenza domestica, hanno temuto il peggio e hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Quando i militari dell’Arma sono entrati nell’abitazione, la donna era già morta, colpita ripetutamente con un coltello. Il compagno non era in casa, ma è stato individuato e arrestato poco dopo dai carabinieri come principale e unico sospettato del femminicidio a Castelnuovo del Garda.

Precedenti denunce poi ritirate

Secondo le prime informazioni, la vittima aveva già denunciato in passato episodi di maltrattamenti, ma aveva poi ritirato le denunce. A causa di quelle situazioni familiari, le era stato anche tolto l’affidamento della figlia nata da una precedente relazione.

Indagini in corso e rilievi dei Ris

Nell’appartamento sono attualmente in corso i rilievi dei carabinieri del Ris. Sarà il medico legale a stabilire con precisione l’orario del decesso della donna. Il femminicidio a Castelnuovo del Garda rappresenta l’ennesimo episodio di violenza domestica che riaccende il dibattito sulla protezione delle vittime e sulla prevenzione dei reati di genere.

LE ULTIME NOTIZIE

Prince Andrew hosted Epstein, Maxwell and Weinstein at Royal Lodge

28 Ottobre 2025
Epstein, Maxwell and Weinstein were guests of Prince Andrew in 2006 at his private residence in Windsor, two months after...
Read More
Prince Andrew hosted Epstein, Maxwell and Weinstein at Royal Lodge

Femminicidio a Castelnuovo del Garda, donna uccisa dal compagno

28 Ottobre 2025
Ancora un femminicidio in Italia: a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona, una donna brasiliana è stata uccisa a...
Read More
Femminicidio a Castelnuovo del Garda, donna uccisa dal compagno

Interpol pubblica le foto dei gioielli rubati al Louvre

28 Ottobre 2025
Interpol e polizia tedesca diffondono le immagini dei gioielli del Louvre per ritrovarli. Indagini serrate su un bottino da 88...
Read More
Interpol pubblica le foto dei gioielli rubati al Louvre

Israele riceve da Hamas corpo non riconducibile a ostaggio

28 Ottobre 2025
La Croce Rossa ha consegnato a Israele un cadavere che non appartiene ai 13 ostaggi ancora trattenuti nella Striscia di...
Read More
Israele riceve da Hamas corpo non riconducibile a ostaggio

Riforma della giustizia al voto finale in Senato: separazione delle carriere

28 Ottobre 2025
Il ddl costituzionale sulla giustizia arriva oggi in Senato per la quarta e ultima lettura Arriva nel pomeriggio di oggi,...
Read More
Riforma della giustizia al voto finale in Senato: separazione delle carriere

Donald Trump a Tokyo: “Alleanza con il Giappone più forte che mai”

28 Ottobre 2025
Donald Trump accolto dalla premier Sanae Takaichi, che lo propone per il Nobel per la Pace Il presidente degli Stati...
Read More
Donald Trump a Tokyo: “Alleanza con il Giappone più forte che mai”

Nicolás Maduro accusa la Cia: “Sventata cellula che preparava un falso attacco a nave Usa”

28 Ottobre 2025
Venezuela, Nicolás Maduro denuncia un complotto della Cia contro il Paese Il presidente del Venezuela Nicolás Maduro ha annunciato di...
Read More
Nicolás Maduro accusa la Cia: “Sventata cellula che preparava un falso attacco a nave Usa”

Ciclone di Ognissanti in arrivo: dopo il sole tornano piogge e temporali

28 Ottobre 2025
Ciclone di Ognissanti, sole e caldo prima del brusco peggioramento Le prossime ore saranno dominate dal sole e da un...
Read More
Ciclone di Ognissanti in arrivo: dopo il sole tornano piogge e temporali

Accordo da 9,5 miliardi tra Regno Unito e Turchia per i caccia Eurofighter Typhoon

27 Ottobre 2025
Intesa decennale firmata ad Ankara tra Keir Starmer ed Recep Erdogan Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato ad Ankara...
Read More
Accordo da 9,5 miliardi tra Regno Unito e Turchia per i caccia Eurofighter Typhoon

Venezia, contestato Emanuele Fiano: “Fuori i sionisti dall’Università”

27 Ottobre 2025
Protesta a Ca’ Foscari contro l’intervento del presidente di Sinistra per Israele All’Università Ca’ Foscari di Venezia il presidente di...
Read More
Venezia, contestato Emanuele Fiano: “Fuori i sionisti dall’Università”
Prince Andrew hosted Epstein, Maxwell and Weinstein at Royal Lodge Prince Andrew hosted Epstein, Maxwell and... 28 Ottobre 2025
Femminicidio a Castelnuovo del Garda, donna uccisa dal compagno Femminicidio a Castelnuovo del Garda, donna... 28 Ottobre 2025
Interpol pubblica le foto dei gioielli rubati al Louvre Interpol pubblica le foto dei gioielli... 28 Ottobre 2025
Israele riceve da Hamas corpo non riconducibile a ostaggio Israele riceve da Hamas corpo non... 28 Ottobre 2025
Riforma della giustizia al voto finale in Senato: separazione delle carriere Riforma della giustizia al voto finale... 28 Ottobre 2025
Donald Trump a Tokyo: “Alleanza con il Giappone più forte che mai” Donald Trump a Tokyo: “Alleanza con... 28 Ottobre 2025
Nicolás Maduro accusa la Cia: “Sventata cellula che preparava un falso attacco a nave Usa” Nicolás Maduro accusa la Cia: “Sventata... 28 Ottobre 2025
Ciclone di Ognissanti in arrivo: dopo il sole tornano piogge e temporali Ciclone di Ognissanti in arrivo: dopo... 28 Ottobre 2025
Accordo da 9,5 miliardi tra Regno Unito e Turchia per i caccia Eurofighter Typhoon Accordo da 9,5 miliardi tra Regno... 27 Ottobre 2025
Venezia, contestato Emanuele Fiano: “Fuori i sionisti dall’Università” Venezia, contestato Emanuele Fiano: “Fuori i... 27 Ottobre 2025

(con fonte AdnKronos)

Related Topics:
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Di Tendenza/Trending