Femminicidio a Castelnuovo del Garda, donna uccisa dal compagno

Ancora un femminicidio in Italia: a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona, una donna brasiliana è stata uccisa a coltellate dal compagno, connazionale
Tragedia in Veneto: un nuovo femminicidio a Castelnuovo del Garda scuote la provincia di Verona. Un uomo di origini brasiliane ha ucciso a coltellate la propria compagna, connazionale, nell’appartamento di via Silvio Pellico 13 dove vivevano insieme da circa un anno e mezzo. L’omicida è stato arrestato dai carabinieri poche ore dopo il ritrovamento del corpo.
Donna uccisa a coltellate, arrestato il compagno
L’allarme è scattato dopo la segnalazione di alcuni amici della vittima, preoccupati perché da sabato non riuscivano più a contattarla. Conoscendo i precedenti episodi di violenza domestica, hanno temuto il peggio e hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.
Quando i militari dell’Arma sono entrati nell’abitazione, la donna era già morta, colpita ripetutamente con un coltello. Il compagno non era in casa, ma è stato individuato e arrestato poco dopo dai carabinieri come principale e unico sospettato del femminicidio a Castelnuovo del Garda.
Precedenti denunce poi ritirate
Secondo le prime informazioni, la vittima aveva già denunciato in passato episodi di maltrattamenti, ma aveva poi ritirato le denunce. A causa di quelle situazioni familiari, le era stato anche tolto l’affidamento della figlia nata da una precedente relazione.
Indagini in corso e rilievi dei Ris
Nell’appartamento sono attualmente in corso i rilievi dei carabinieri del Ris. Sarà il medico legale a stabilire con precisione l’orario del decesso della donna. Il femminicidio a Castelnuovo del Garda rappresenta l’ennesimo episodio di violenza domestica che riaccende il dibattito sulla protezione delle vittime e sulla prevenzione dei reati di genere.
(con fonte AdnKronos)
