Sassuolo, vittoria di prestigio: Lazio battuta 1-0 al Mapei

Decide Fadera, neroverdi più cinici e biancocelesti spreconi
Colpo importante del Sassuolo nella terza giornata di Serie A: al Mapei Stadium di Reggio Emilia i neroverdi superano la Lazio 1-0 grazie a una rete di Alieu Fadera al 70’. La squadra di Dionisi conquista così i primi tre punti della stagione, mentre la formazione di Maurizio Sarri incassa la seconda sconfitta consecutiva.
Primo tempo equilibrato
L’avvio è vivace. Al 27’ Pinamonti sfiora il vantaggio, ma Provedel respinge. Poco prima il Sassuolo rischia di restare in dieci: Vranckx viene inizialmente espulso per un intervento su Rovella, ma dopo il check Var il cartellino rosso diventa giallo. La prima frazione si chiude senza reti.
Il gol decisivo di Fadera
Nella ripresa la partita si accende. Al 70’ Fadera trova l’angolo con un tiro potente che sorprende Provedel e porta avanti i padroni di casa. La Lazio reagisce nel finale, ma non sfrutta le occasioni: in pieno recupero Tavares crossa per Gila, che di testa manda alto di poco.
(con fonte AdnKronos)
