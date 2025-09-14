Connect with us

Decide Fadera, neroverdi più cinici e biancocelesti spreconi

Colpo importante del Sassuolo nella terza giornata di Serie A: al Mapei Stadium di Reggio Emilia i neroverdi superano la Lazio 1-0 grazie a una rete di Alieu Fadera al 70’. La squadra di Dionisi conquista così i primi tre punti della stagione, mentre la formazione di Maurizio Sarri incassa la seconda sconfitta consecutiva.

Primo tempo equilibrato
L’avvio è vivace. Al 27’ Pinamonti sfiora il vantaggio, ma Provedel respinge. Poco prima il Sassuolo rischia di restare in dieci: Vranckx viene inizialmente espulso per un intervento su Rovella, ma dopo il check Var il cartellino rosso diventa giallo. La prima frazione si chiude senza reti.

Il gol decisivo di Fadera
Nella ripresa la partita si accende. Al 70’ Fadera trova l’angolo con un tiro potente che sorprende Provedel e porta avanti i padroni di casa. La Lazio reagisce nel finale, ma non sfrutta le occasioni: in pieno recupero Tavares crossa per Gila, che di testa manda alto di poco.

LE ULTIME NOTIZIE

Sassuolo, vittoria di prestigio: Lazio battuta 1-0 al Mapei

14 Settembre 2025
Decide Fadera, neroverdi più cinici e biancocelesti spreconi Colpo importante del Sassuolo nella terza giornata di Serie A: al Mapei...

Sassuolo, vittoria di prestigio: Lazio battuta 1-0 al Mapei

Israel prepares assault on Gaza City: tanks and infantry at the border

14 Settembre 2025
Operation ‘Gideon's Chariots 2’ set to last for months, Hamas accuses leaders of wanting to flee The Israeli army has...

Israel prepares assault on Gaza City: tanks and infantry at the border

North Rhine-Westphalia, AfD surges ahead: Greens collapse

14 Settembre 2025
First electoral test for Merz coalition: CDU stable, SPD down In the German state of North Rhine-Westphalia, local elections, the...

North Rhine-Westphalia, AfD surges ahead: Greens collapse

Meloni: “Europa pragmatica, no alla sinistra ideologica”

14 Settembre 2025
Videomessaggio alla kermesse Vox: “Unità dell’Occidente e stop all’immigrazione irregolare” La premier Giorgia Meloni, in un intervento inviato alla convention...

Meloni: “Europa pragmatica, no alla sinistra ideologica”

Coldplay criticised at Wembley for greeting Charlie Kirk’s family

14 Settembre 2025
Chris Martin invites everyone to “send love to everyone”, but the audience boos During Coldplay's concert at Wembley Stadium, Chris...

Coldplay criticised at Wembley for greeting Charlie Kirk’s family

Wave of dismissals in the US following Charlie Kirk’s death

14 Settembre 2025
Social media posts and videos trigger action against thousands of employees In the United States, the death of conservative activist...

Wave of dismissals in the US following Charlie Kirk’s death

Droni ucraini colpiscono la raffineria di Kirishi e sabotano le ferrovie russe

14 Settembre 2025
Incendio domato senza vittime, un macchinista muore in un deragliamento nella regione di Leningrado Attacco notturno con droni contro infrastrutture...

Droni ucraini colpiscono la raffineria di Kirishi e sabotano le ferrovie russe

Atalanta travolgente: 4-1 al Lecce e primo successo stagionale

14 Settembre 2025
Doppietta di De Ketelaere, in gol anche Scalvini e Zalewski Prima vittoria in campionato per l’Atalanta targata Ivan Juric. Nella...

Atalanta travolgente: 4-1 al Lecce e primo successo stagionale

Marquez domina a Misano: vittoria e consolidamento leadership mondiale

14 Settembre 2025
Il pilota Ducati trionfa in rimonta nel GP di San Marino, Bezzecchi secondo Marc Marquez si conferma protagonista assoluto della...

Marquez domina a Misano: vittoria e consolidamento leadership mondiale

Torino espugna l’Olimpico: Roma battuta 1-0

14 Settembre 2025
Gol di Simeone regala il primo successo a Baroni sulla panchina granata Oggi, domenica 14 settembre, il Torino ha conquistato...

Torino espugna l’Olimpico: Roma battuta 1-0
(con fonte AdnKronos)

