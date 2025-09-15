Trentino, 15enne investita e uccisa da un camion a Giustino

Video
La ragazza stava andando a scuola, indagini in corso sulla dinamica
Tragedia a Giustino, in provincia di Trento, dove una ragazza di 15 anni è morta dopo essere stata investita da un mezzo pesante mentre si recava alla fermata della corriera per andare a scuola.
Secondo una prima ricostruzione, l’adolescente stava attraversando la strada quando è stata travolta. I Carabinieri stanno svolgendo i rilievi per chiarire con precisione le circostanze dell’incidente.
Il sindaco del comune, Manuel Cosi, ha espresso cordoglio a nome della cittadinanza: ha definito l’accaduto “un momento molto difficile per la nostra comunità”, assicurando vicinanza alla famiglia e confermando che sul posto sono intervenuti tutti i mezzi di soccorso.
(con fonte AdnKronos)
