Tredicenne investito sulle strisce a Quinto di Treviso: è grave

Il ragazzo stava tornando da scuola in bicicletta quando a Quinto di Treviso è stato travolto da un’auto lungo la Strada Noalese

Un ragazzo di 13 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Treviso dopo essere stato investito oggi, intorno alle 13.30, mentre attraversava la Strada Noalese a Quinto di Treviso.

Il minorenne, di ritorno da scuola, stava spingendo la sua mountain bike sulle strisce pedonali quando è sopraggiunta un’auto che lo ha travolto. Le cause dell’impatto sono ancora da accertare.

Soccorsi immediati a Quinto di Treviso

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del Suem 118 che ha trasportato d’urgenza il giovane al nosocomio trevigiano, dove è stato ricoverato in condizioni critiche. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Zero Branco, che stanno raccogliendo testimonianze e verificando la dinamica dell’incidente per stabilire eventuali responsabilità.

(con fonte AdnKronos)

