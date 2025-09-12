Sicurezza politica, Piantedosi rafforza la protezione di istituzioni e leader

Connect with us

Il Viminale aggiornerà i livelli di sicurezza per le personalità istituzionali in Italia

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha incaricato i tecnici del Viminale di aggiornare i livelli di protezione delle personalità politiche e istituzionali italiane. La misura, secondo quanto riferisce l’Adnkronos, nasce in risposta al clima di tensione interno e internazionale, con particolare riferimento alle minacce rivolte a esponenti istituzionali.

(con fonte AdnKronos)

