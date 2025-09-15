Patteggiamento per il primario Richeldi: 11 mesi e 10 giorni

Connect with us

Published

55 minuti ago

on

Il professore del Gemelli accusato di violenza sessuale seguirà un percorso psicologico

Il Tribunale di Roma ha dato l’ok al patteggiamento richiesto dalla difesa di Luca Richeldi, primario di Pneumologia del Policlinico Gemelli, imputato per violenza sessuale su una paziente. La prima sezione penale ha concordato una condanna a 11 mesi e 10 giorni con sospensione della pena, subordinata a un percorso bisettimanale di assistenza psicologica per l’intera durata della condanna. L’udienza del 20 novembre indicherà la struttura presso cui il medico dovrà seguire il programma.

Il legale Carlo Bonzano, che assiste Richeldi insieme all’avvocato Tatiana Minciarelli, ha espresso “soddisfazione per l’esito favorevole”, precisando che il patteggiamento “prescinde dal merito dei fatti” e “riconosce la lieve entità dell’imputazione, mai supportata da riscontri”. Bonzano ha sottolineato come l’accordo eviti “il disagio di un processo mediatico e ridimensioni una vicenda sin dall’inizio rappresentata in modo improprio”.

Diverso il commento della parte civile, la paziente che ha denunciato Richeldi: “È un risultato importante, tre anni fa è iniziato questo percorso difficile dal punto di vista psicologico e umano. Invito tutte le persone che hanno subito violenza a denunciare sempre, perché quando si viene creduti si arriva a una definizione, come in questo caso una condanna”.

L’avvocato Ilenia Guerrieri, legale della parte civile, ha evidenziato che “pur essendo un accordo sulla pena, la sentenza di patteggiamento resta una condanna a 11 mesi, con percorso obbligatorio e sospensione subordinata al programma per autori di abusi sessuali”.

LE ULTIME NOTIZIE

Donald Trump criticises NFL’s “sissy” football rule

15 Settembre 2025
US president lashes out at new kickoff regulation designed to protect players Donald Trump has criticised the latest rule change...
Read More
Donald Trump criticises NFL’s “sissy” football rule

Patteggiamento per il primario Richeldi: 11 mesi e 10 giorni

15 Settembre 2025
Il professore del Gemelli accusato di violenza sessuale seguirà un percorso psicologico Il Tribunale di Roma ha dato l’ok al...
Read More
Patteggiamento per il primario Richeldi: 11 mesi e 10 giorni

Cadavere in auto in fiamme nel parcheggio della stazione di Latina

15 Settembre 2025
Ritrovato il corpo carbonizzato di un giovane di 25 anni, indagini in corso Macabra scoperta nel parcheggio della stazione ferroviaria...
Read More
Cadavere in auto in fiamme nel parcheggio della stazione di Latina

Israele pronto all’assalto su Gaza City, Hamas sposta gli ostaggi

15 Settembre 2025
Netanyahu rivendica responsabilità per il raid in Qatar, Rubio assicura “sostegno incrollabile” degli Usa Israele ha ammassato centinaia di carri...
Read More
Israele pronto all’assalto su Gaza City, Hamas sposta gli ostaggi

Crosetto durante presentazione risultati Tour Vespucci: “Italia non pronta a difendersi”

15 Settembre 2025
Il ministro della Difesa avverte durante presentazione risultati tour mondiale nave Vespucci: clima internazionale sempre più instabile, necessaria un’azione comune...
Read More
Crosetto durante presentazione risultati Tour Vespucci: “Italia non pronta a difendersi”

Reggio Emilia, uomo muore dopo l’uso del taser della Polizia

15 Settembre 2025
Pluripregiudicato 41enne colto da malore durante l’intervento a Massenzatico Un uomo di 41 anni è morto questa mattina a Massenzatico,...
Read More
Reggio Emilia, uomo muore dopo l’uso del taser della Polizia

Palermo, magazziniere ucciso davanti alla farmacia: caccia al killer

15 Settembre 2025
Stefano Gaglio, 38 anni, freddato a colpi di pistola in pieno giorno Palermo è sotto choc per l’omicidio di Stefano...
Read More
Palermo, magazziniere ucciso davanti alla farmacia: caccia al killer

Trentino, 15enne investita e uccisa da un camion a Giustino

15 Settembre 2025
La ragazza stava andando a scuola, indagini in corso sulla dinamica Tragedia a Giustino, in provincia di Trento, dove una...
Read More
Trentino, 15enne investita e uccisa da un camion a Giustino

Colera, nel 2024 decessi +50%: Oms lancia l’allarme globale

15 Settembre 2025
Epidemie in 60 Paesi, il 2025 parte con 31 nazioni già colpite L’Organizzazione mondiale della sanità segnala un forte peggioramento...
Read More
Colera, nel 2024 decessi +50%: Oms lancia l’allarme globale

Bonus psicologo 2025: domande aperte sul portale Inps fino al 14 novembre

15 Settembre 2025
Contributo fino a 1.500 euro per sostenere percorsi di psicoterapia Da oggi, lunedì 15 settembre, è possibile presentare la domanda...
Read More
Bonus psicologo 2025: domande aperte sul portale Inps fino al 14 novembre
Donald Trump criticises NFL’s “sissy” football rule Donald Trump criticises NFL’s “sissy” football... 15 Settembre 2025
Patteggiamento per il primario Richeldi: 11 mesi e 10 giorni Patteggiamento per il primario Richeldi: 11... 15 Settembre 2025
Cadavere in auto in fiamme nel parcheggio della stazione di Latina Cadavere in auto in fiamme nel... 15 Settembre 2025
Israele pronto all’assalto su Gaza City, Hamas sposta gli ostaggi Israele pronto all’assalto su Gaza City,... 15 Settembre 2025
Crosetto durante presentazione risultati Tour Vespucci: “Italia non pronta a difendersi” Crosetto durante presentazione risultati Tour Vespucci:... 15 Settembre 2025
Reggio Emilia, uomo muore dopo l’uso del taser della Polizia Reggio Emilia, uomo muore dopo l’uso... 15 Settembre 2025
Palermo, magazziniere ucciso davanti alla farmacia: caccia al killer Palermo, magazziniere ucciso davanti alla farmacia:... 15 Settembre 2025
Trentino, 15enne investita e uccisa da un camion a Giustino Trentino, 15enne investita e uccisa da... 15 Settembre 2025
Colera, nel 2024 decessi +50%: Oms lancia l’allarme globale Colera, nel 2024 decessi +50%: Oms... 15 Settembre 2025
Bonus psicologo 2025: domande aperte sul portale Inps fino al 14 novembre Bonus psicologo 2025: domande aperte sul... 15 Settembre 2025

(con fonte AdnKronos)

Related Topics:
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Di Tendenza/Trending