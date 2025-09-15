Patteggiamento per il primario Richeldi: 11 mesi e 10 giorni

Video
-
Tromba d’aria spiaggia di Maccarese: ombrelloni in volo, panico tra i bagnanti VIDEO
-
Cima Falkner si sgretola, vietati sentieri e vie alpinistiche nel Brenta VIDEO
-
Aggressione antisemita in autogrill a Milano: padre e figlio insultati perché ebrei VIDEO
-
Roma, autobus Atac in fiamme sulla Flaminia Nuova: coinvolte due auto VIDEO
Il professore del Gemelli accusato di violenza sessuale seguirà un percorso psicologico
Il Tribunale di Roma ha dato l’ok al patteggiamento richiesto dalla difesa di Luca Richeldi, primario di Pneumologia del Policlinico Gemelli, imputato per violenza sessuale su una paziente. La prima sezione penale ha concordato una condanna a 11 mesi e 10 giorni con sospensione della pena, subordinata a un percorso bisettimanale di assistenza psicologica per l’intera durata della condanna. L’udienza del 20 novembre indicherà la struttura presso cui il medico dovrà seguire il programma.
Il legale Carlo Bonzano, che assiste Richeldi insieme all’avvocato Tatiana Minciarelli, ha espresso “soddisfazione per l’esito favorevole”, precisando che il patteggiamento “prescinde dal merito dei fatti” e “riconosce la lieve entità dell’imputazione, mai supportata da riscontri”. Bonzano ha sottolineato come l’accordo eviti “il disagio di un processo mediatico e ridimensioni una vicenda sin dall’inizio rappresentata in modo improprio”.
Diverso il commento della parte civile, la paziente che ha denunciato Richeldi: “È un risultato importante, tre anni fa è iniziato questo percorso difficile dal punto di vista psicologico e umano. Invito tutte le persone che hanno subito violenza a denunciare sempre, perché quando si viene creduti si arriva a una definizione, come in questo caso una condanna”.
L’avvocato Ilenia Guerrieri, legale della parte civile, ha evidenziato che “pur essendo un accordo sulla pena, la sentenza di patteggiamento resta una condanna a 11 mesi, con percorso obbligatorio e sospensione subordinata al programma per autori di abusi sessuali”.
LE ULTIME NOTIZIE
Donald Trump criticises NFL’s “sissy” football rule
Patteggiamento per il primario Richeldi: 11 mesi e 10 giorni
Cadavere in auto in fiamme nel parcheggio della stazione di Latina
Israele pronto all’assalto su Gaza City, Hamas sposta gli ostaggi
Crosetto durante presentazione risultati Tour Vespucci: “Italia non pronta a difendersi”
Reggio Emilia, uomo muore dopo l’uso del taser della Polizia
Palermo, magazziniere ucciso davanti alla farmacia: caccia al killer
Trentino, 15enne investita e uccisa da un camion a Giustino
Colera, nel 2024 decessi +50%: Oms lancia l’allarme globale
Bonus psicologo 2025: domande aperte sul portale Inps fino al 14 novembre
(con fonte AdnKronos)
Di Tendenza/Trending
-
Sport24 ore ago
Atalanta travolgente: 4-1 al Lecce e primo successo stagionale
-
International-News23 ore ago
Coldplay criticised at Wembley for greeting Charlie Kirk’s family
-
International-News23 ore ago
Wave of dismissals in the US following Charlie Kirk’s death
-
International-News22 ore ago
Israel prepares assault on Gaza City: tanks and infantry at the border
You must be logged in to post a comment Login