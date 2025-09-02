Maltempo, Nord Italia flagellato da piogge e vento

Connect with us

Published

1 ora ago

on

Allagamenti a Genova, criticità in Friuli, Veneto e Toscana

Genova in emergenza – Il Nord Italia continua a fare i conti con il maltempo. A Genova, dopo che i bacini del Leira e del Cerusa a Voltri hanno superato la soglia di allarme idrometrico, il Centro Operativo Comunale ha disposto per oggi la chiusura di parchi, ville, giardini e cimiteri comunali, mentre restano aperti mercati e impianti sportivi. I torrenti Ruscarolo e Cantarena hanno superato la soglia di preallarme.

Numerosi sottopassi sono stati chiusi per allagamenti, tra cui quello di Brin e quelli pedonali di piazza Montano, piazza Rizzolio, piazza Massena, piazza Porticciolo di Pegli, Borgo Incrociati e via Puccini. In campo 22 pattuglie della polizia locale e 15 squadre di volontari per monitorare la situazione. Nella notte i vigili del fuoco hanno effettuato oltre 70 interventi per allagamenti, alberi caduti e danni da vento.

Il Friuli sotto la pioggia – In Friuli Venezia Giulia il maltempo ha colpito duramente nella notte. A Fossalon tra le 5 e le 6 sono caduti 72 millimetri di pioggia, un livello che si registra in media ogni 30 anni. Dopo il temporale, piogge moderate hanno interessato la fascia sud-orientale della regione, con possibili fenomeni più intensi anche sulla costa. Allagamenti sono stati segnalati a Porcia, Grado e Trieste.

Chiusa per caduta massi la strada comunale via San Osvaldo verso Villanova delle Grotte, segnalate frane a Pulfero e Torreano. Nelle ultime 12 ore si sono abbattuti oltre 4000 fulmini. I corsi d’acqua restano comunque sotto i livelli di guardia.

Toscana e Veneto – In Toscana la perturbazione ha attraversato le zone interne senza causare gravi criticità. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha segnalato una tromba marina tra Follonica e Scarlino e allerta gialla per mareggiate sull’Arcipelago toscano.

Molto più critica la situazione in Veneto. Nella provincia di Verona i vigili del fuoco sono intervenuti quaranta volte per mettere in sicurezza alberi pericolanti e coperture danneggiate, soprattutto nei comuni orientali di San Bonifacio e Soave e nella bassa veronese tra Oppeano e Bovolone. Nel Vicentino sono stati eseguiti 60 interventi tra Lonigo, San Germano dei Berici, Mossano e Grancona.

LE ULTIME NOTIZIE

Marsiglia, uomo con coltello aggredisce e ferisce 4 persone prima di essere ucciso

2 Settembre 2025
L’attacco nel centro della città: l’aggressore è stato freddato dalla polizia Attimi di panico nel cuore di Marsiglia, dove un...
Read More
Marsiglia, uomo con coltello aggredisce e ferisce 4 persone prima di essere ucciso

Motivazioni sentenza ergastolo per Impagnatiello: “Veleno per aborto, non per omicidio premeditato”

2 Settembre 2025
La Corte d’Assise d’appello di Milano motiva la sentenza sul caso dell'uccisione di Giulia Tramontano La Corte d’Assise d’appello di...
Read More
Motivazioni sentenza ergastolo per Impagnatiello: “Veleno per aborto, non per omicidio premeditato”

Addio a Emilio Fede, storico direttore del Tg1 e del Tg4

2 Settembre 2025
Il giornalista aveva 94 anni: fu volto centrale dell’informazione televisiva italiana Si è spento oggi, martedì 2 settembre, Emilio Fede....
Read More
Addio a Emilio Fede, storico direttore del Tg1 e del Tg4

Marseille, man with knife attacks and injures four people before being killed

2 Settembre 2025
The attack took place in the city centre: the attacker was shot dead by the police Moments of panic in...
Read More
Marseille, man with knife attacks and injures four people before being killed

Depardieu indicted in France for rape

2 Settembre 2025
The 76-year-old actor accused by actress Charlotte Arnould, who filed a complaint in 2018 The French case - A French...
Read More
Depardieu indicted in France for rape

Maltempo, Nord Italia flagellato da piogge e vento

2 Settembre 2025
Allagamenti a Genova, criticità in Friuli, Veneto e Toscana Genova in emergenza - Il Nord Italia continua a fare i...
Read More
Maltempo, Nord Italia flagellato da piogge e vento

A Roberto Andò lo Special Award per il doc su Ferdinando Scianna

2 Settembre 2025
Il film "Il fotografo dell’ombra" premiato da Premio Film Impresa alla Mostra di Venezia Il riconoscimento - Il documentario Ferdinando...
Read More
A Roberto Andò lo Special Award per il doc su Ferdinando Scianna

Nestlé changes leadership: CEO dismissed for relationship with employee

2 Settembre 2025
Internal scandal and change at the top of the Swiss giant Food giant Nestlé has announced the immediate dismissal of...
Read More
Nestlé changes leadership: CEO dismissed for relationship with employee

Nigeria, woman burned alive for blasphemy against Islam

2 Settembre 2025
The tragic incident took place in Niger State, where an angry mob attacked the woman A woman accused of blasphemy...
Read More
Nigeria, woman burned alive for blasphemy against Islam

Ciro Grillo, la Procura ribadisce la richiesta di 9 anni di carcere

2 Settembre 2025
Il processo a Tempio Pausania per l’accusa di violenza sessuale di gruppo su due studentesse Le accuse - La Procura...
Read More
Ciro Grillo, la Procura ribadisce la richiesta di 9 anni di carcere
Marsiglia, uomo con coltello aggredisce e ferisce 4 persone prima di essere ucciso Marsiglia, uomo con coltello aggredisce e... 2 Settembre 2025
Motivazioni sentenza ergastolo per Impagnatiello: “Veleno per aborto, non per omicidio premeditato” Motivazioni sentenza ergastolo per Impagnatiello: “Veleno... 2 Settembre 2025
Addio a Emilio Fede, storico direttore del Tg1 e del Tg4 Addio a Emilio Fede, storico direttore... 2 Settembre 2025
Marseille, man with knife attacks and injures four people before being killed Marseille, man with knife attacks and... 2 Settembre 2025
Depardieu indicted in France for rape Depardieu indicted in France for rape 2 Settembre 2025
Maltempo, Nord Italia flagellato da piogge e vento Maltempo, Nord Italia flagellato da piogge... 2 Settembre 2025
A Roberto Andò lo Special Award per il doc su Ferdinando Scianna A Roberto Andò lo Special Award... 2 Settembre 2025
Nestlé changes leadership: CEO dismissed for relationship with employee Nestlé changes leadership: CEO dismissed for... 2 Settembre 2025
Nigeria, woman burned alive for blasphemy against Islam Nigeria, woman burned alive for blasphemy... 2 Settembre 2025
Ciro Grillo, la Procura ribadisce la richiesta di 9 anni di carcere Ciro Grillo, la Procura ribadisce la... 2 Settembre 2025

(con fonte AdnKronos)

Related Topics:
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Di Tendenza/Trending