Toscana al voto il 12 e 13 ottobre: firmato il decreto di Giani

Il presidente regionale annuncia la data delle elezioni sui social

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha firmato oggi, martedì 12 agosto, il decreto che indice le elezioni regionali. I cittadini toscani saranno chiamati alle urne domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2025.

A renderlo noto è stato il portavoce di Giani, Bernard Dika. Sui social, il governatore ha commentato: “La Toscana, da sempre terra di libertà e democrazia, continuerà a scrivere la sua storia con la partecipazione di tutti, difendendo i valori che ci contraddistinguono”.

Di Tendenza/Trending