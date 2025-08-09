Calabria, elezioni regionali fissate per il 5 e 6 ottobre 2025

Il vicepresidente Pietropaolo firma il decreto di indizione del voto

La Calabria tornerà alle urne domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025 per eleggere il presidente della Giunta e il Consiglio regionale. Lo annuncia il vicepresidente della Regione, Filippo Pietropaolo, comunicando di aver firmato il decreto che ufficializza la data.

Centrodestra verso la riconferma

Pietropaolo sottolinea che il centrodestra, guidato dal presidente Roberto Occhiuto, “forte della positiva esperienza di governo di questi quasi quattro anni”, è pronto a puntare alla riconferma. “Saranno i calabresi a decidere il futuro della nostra Regione – afferma – noi siamo determinati, con grande entusiasmo, raccontando ciò che abbiamo fatto e ciò che vogliamo continuare a fare”.

(con fonte AdnKronos)