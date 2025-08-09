Video
-
Tromba d’aria spiaggia di Maccarese: ombrelloni in volo, panico tra i bagnanti VIDEO
-
Cima Falkner si sgretola, vietati sentieri e vie alpinistiche nel Brenta VIDEO
-
Aggressione antisemita in autogrill a Milano: padre e figlio insultati perché ebrei VIDEO
-
Roma, autobus Atac in fiamme sulla Flaminia Nuova: coinvolte due auto VIDEO
Il vicepresidente Pietropaolo firma il decreto di indizione del voto
La Calabria tornerà alle urne domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025 per eleggere il presidente della Giunta e il Consiglio regionale. Lo annuncia il vicepresidente della Regione, Filippo Pietropaolo, comunicando di aver firmato il decreto che ufficializza la data.
Centrodestra verso la riconferma
Pietropaolo sottolinea che il centrodestra, guidato dal presidente Roberto Occhiuto, “forte della positiva esperienza di governo di questi quasi quattro anni”, è pronto a puntare alla riconferma. “Saranno i calabresi a decidere il futuro della nostra Regione – afferma – noi siamo determinati, con grande entusiasmo, raccontando ciò che abbiamo fatto e ciò che vogliamo continuare a fare”.
LE ULTIME NOTIZIE
Accoltella la moglie in strada ad Avezzano, fermato a Roma
Calabria, elezioni regionali fissate per il 5 e 6 ottobre 2025
Botulino in Calabria, salgono a 14 i ricoveri e due i morti
Padova, coppia aggredita a luglio nell’ex aeroporto militare: tre arresti
Suicidio di Stefano Argentino, sette indagati a Messina
Usa: sparatoria a Times Square, tre feriti
Incendio nella zona industriale di Catania, rischio esplosioni
Incendio sul Vesuvio, fiamme tra Terzigno e Ottaviano
Sinner debutta a Cincinnati contro Galan: dove vedere match in tv
Zelensky: “Non cederemo alcuna terra all’occupante russo”
(con fonte AdnKronos)
You must be logged in to post a comment Login