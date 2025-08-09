Torture al carcere minorile Beccaria, 42 indagati tra agenti e dirigenti

La Procura di Milano amplia l’inchiesta su violenze e maltrattamenti ai danni di 33 detenuti: tra gli accusati anche tre ex direttrici e personale sanitario

Sale a 42 il numero degli indagati nell’inchiesta della Procura di Milano sulle torture e i maltrattamenti subiti da 33 detenuti del carcere minorile Beccaria. La richiesta di incidente probatorio, firmata dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e dalle pm Rosaria Stagnaro e Cecilia Vassena, mette sotto accusa una trentina di agenti della Polizia penitenziaria, tre ex direttrici dell’istituto e alcuni membri del personale sanitario. Per alcuni di loro si aggiungono contestazioni di falso, lesioni e, in un solo caso, violenza sessuale.

L’indagine, avviata nel 2021 e tuttora in corso, documenta episodi di violenza fisica e psicologica fino al marzo 2024. Tra i fatti contestati figurano sputi in faccia, calci e pugni su tutto il corpo, colpi alla testa con stivali, insulti razzisti e frasi minacciose. In un episodio del novembre 2023, un ragazzo di origine araba sarebbe stato colpito con più cinghiate, anche sulle parti genitali, fino a provocare sanguinamenti.

Le ricostruzioni riportano frequenti aggressioni in stanze prive di telecamere, con detenuti immobilizzati con manette e circondati da più agenti. In un caso, un poliziotto avrebbe pronunciato la frase “Compare io ti mangio il cuore” prima di colpire un minore.

Tra gli indagati compaiono le ex direttrici Cosima Buccoliero e Maria Vittoria Menenti e Raffaella Messina, reggente dell’istituto per un periodo, accusate di non aver vigilato e di aver omesso di impedire condotte violente e umilianti da parte degli agenti.

L’anno scorso l’inchiesta aveva già portato all’arresto di 13 agenti e alla sospensione di altri otto. L’incidente probatorio, in cui le presunte vittime dovranno raccontare le violenze subite davanti a un giudice, non è ancora stato fissato.

(con fonte AdnKronos)