Pennapiedimonte, morti Antonio Muscedere e Sergio Di Giamberardino: erano vigili del fuoco

I due 43enni del comando di Chieti sono precipitati in una forra durante un’escursione sulla Maiella. Recuperati senza vita, erano dispersi da ieri. Salvati gli altri due colleghi

Sono stati trovati senza vita Antonio Muscedere e Sergio Di Giamberardino, i due vigili del fuoco dispersi da ieri durante un’escursione nella zona montuosa di Pennapiedimonte, in provincia di Chieti. I corpi dei due 43enni, entrambi in servizio presso il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti, sono stati individuati oggi in una forra del torrente Avello.

La tragedia si è consumata sul versante della Maiella, in un’area particolarmente impervia. Secondo le prime ricostruzioni, i due escursionisti sarebbero scivolati durante il percorso, precipitando in un punto difficile da raggiungere. Con loro c’erano altri due colleghi, anch’essi vigili del fuoco, che sono stati tratti in salvo ieri in località Balzolo e affidati alle cure del 118.

Le ricerche e l’intervento dei soccorsi

L’allarme era scattato nella serata di ieri, intorno alle 19. Immediatamente erano state attivate diverse squadre di soccorso, tra cui i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino e il personale del 118, che hanno lavorato tutta la notte per localizzare i dispersi. Le operazioni si sono concluse oggi con il tragico ritrovamento.

A confermare la notizia è stato il sindaco di Pennapiedimonte, Rosalina Di Giorgio, che ha parlato di un recupero estremamente complesso: “I corpi sono stati individuati in una forra del torrente Avello”, ha detto all’Adnkronos.

Il cordoglio delle istituzioni

Numerosi i messaggi di cordoglio giunti nelle ultime ore. “Esprimo la sincera vicinanza mia e della Protezione civile italiana alle famiglie dei due vigili del fuoco, e al Corpo nazionale, per la loro tragica scomparsa”, ha dichiarato il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, da Cagliari, dove era impegnato in una manifestazione del volontariato.

Profondo dolore anche nelle parole del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi: “Oggi piangiamo la tragica scomparsa di due Vigili del Fuoco in provincia di Chieti. Ai loro familiari, ai colleghi e a tutto il Corpo dei Vigili del Fuoco va la mia più sincera vicinanza e gratitudine per il valore umano e professionale che hanno sempre rappresentato”.

(con fonte AdnKronos)