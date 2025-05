Amministrative 2025, Genova e Ravenna al centrosinistra. Ballottaggio a Taranto e Matera

Salis conquista Genova al primo turno, Barattoni riconfermato a Ravenna. Sfida aperta in Puglia e Basilicata: si vota l’8 e 9 giugno

Alle elezioni amministrative 2025, il centrosinistra conquista due importanti capoluoghi al primo turno: Genova e Ravenna. Per Taranto e Matera sarà necessario il ballottaggio, in programma l’8 e 9 giugno. In totale, si è votato in 117 Comuni delle regioni a statuto ordinario e in nove Comuni siciliani commissariati. L’affluenza si è attestata al 56,29%, in linea con la precedente tornata (56,32%).

A Genova, la novità più significativa: Silvia Salis vince al primo turno con il 51,48% dei voti, strappando la città al centrodestra. L’ex vicepresidente vicaria del Coni, sostenuta da una coalizione larga che include Pd, M5S, Alleanza Verdi Sinistra e liste civiche, ha battuto Pietro Piciocchi, fermo al 44,20%. “Dedico questa vittoria a mio padre”, ha dichiarato Salis, evidenziando come il voto abbia premiato il desiderio di cambiamento e la capacità di coalizione. La neo-sindaca ha inoltre respinto la narrazione di chi la accusava di essere contraria alle opere strategiche: “Ho detto sì a molte infrastrutture, ma anche a quelle sociali, che la destra ha ignorato”.

A Ravenna, è una conferma per Alessandro Barattoni, che ottiene il 58,15%, staccando nettamente Nicola Grandi (25,05%), sostenuto da FdI, FI e la civica “Viva Ravenna”. “Una vittoria frutto di un progetto credibile per i prossimi 10 anni”, ha detto il sindaco riconfermato, che ha promesso impegno per recuperare la distanza con gli astenuti.

Più incerta la situazione a Taranto, dove il centrosinistra con Pietro Bitetti ha ottenuto il 37,39%. Andrà al ballottaggio contro Francesco Tacente, fermo al 26,14%, sostenuto da un fronte civico-centrista. Il centrodestra, presentatosi diviso, resta fuori dalla corsa.

Anche a Matera si voterà di nuovo. Il civico Roberto Cifarelli, sostenuto da una coalizione trasversale con esponenti di FI, Azione e +Europa, ha raccolto il 43,52%, e se la vedrà al secondo turno con Antonio Nicoletti del centrodestra, che ha ottenuto il 36,98%.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)