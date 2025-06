Le parole della comica torinese hanno suscitato forti critiche da parte delle forze armate e dei loro rappresentanti. Il generale Giorgio Battisti e altri ufficiali rispondono con durezza alla battuta su “noi italiani incapaci di fare le guerre”

Non si placano le polemiche dopo la dichiarazione di Luciana Littizzetto, secondo cui “noi italiani non siamo capaci di fare le guerre, facciamo cagarissimo a combattere”. Una battuta che, pur essendo inserita in un contesto satirico, ha suscitato indignazione, soprattutto tra chi ha indossato e continua a indossare l’uniforme con onore. A criticare aspramente le parole della comica torinese è il generale di corpo d’armata Giorgio Battisti, presidente della Commissione Militare del Comitato Atlantico Italiano.

Battisti, intervistato dall’Adnkronos, ha dichiarato: “Non seguo per principio i programmi dove compare la signora Littizzetto perché, per quanto può valere, non gode della mia stima come personaggio pubblico. Quanto alle sue affermazioni sulle nostre forze armate, senza ripetermi in quello che hanno dichiarato alcuni (pochi) colleghi, mi sento in dovere di rimarcare che, senza rievocare i fatti d’arme che hanno fatto l’Italia e la memoria di quelli che sono caduti, la signora ha offeso in primis le famiglie degli oltre 170 militari che hanno perso la vita in operazioni dopo la seconda guerra mondiale. E di questo dovrebbe almeno chiedere scusa, visto che va di moda”.

Il generale ha anche sottolineato con disappunto la mancanza di una risposta formale da parte delle alte cariche istituzionali e delle associazioni combattentistiche, affermando amaramente: “Ma questa è l’Italia, così è se vi pare!”

Anche il Generale Marco Bertolini, già comandante della Brigata Paracadutisti Folgore, ha risposto con fermezza, definendo la battuta di Littizzetto “di cattivo gusto e tutt’altro che spontanea”. Secondo Bertolini, quella della comica torinese non è stata una battuta improvvisata, ma una scelta deliberata per cercare l’applauso facile del pubblico. “Luciana Littizzetto sa benissimo che una parolaccia pronunciata da una donna scatena sempre la reazione compiaciuta del pubblico. Ma qui non si tratta di satira: è la solita retorica antitaliana che dipinge il nostro soldato come cialtrone e incapace. Un cliché vecchio e falso”, ha commentato.

Bertolini ha poi aggiunto che questa visione torna utile a chi oggi promuove un esercito europeo che potrebbe ridurre il ruolo delle forze armate nazionali, considerate troppo asservite agli interessi degli Stati.

A queste dure critiche si è unito anche il Tenente Colonnello Gianfranco Paglia, Paracadutista e Medaglia d’Oro al Valor Militare, che ha risposto direttamente alla comica con parole cariche di dignità: “Rispetto la signora Littizzetto come donna e come artista, ma esiste un limite. Di fronte a uomini e donne che indossano l’uniforme con onore, bisognerebbe solo inchinarsi”.

(con fonte AdnKronos)